Accessori da uomo indossati da donne

Nell’era in cui le differenze di genere sono sempre più sfumate, le donne non rinunciano ad indossare accessori maschili e perché no a combattere stereotipi e luoghi comuni che anche nella moda lasciano ormai il tempo che trovano.

Se è vero allora che gli uomini sono più attenti alla loro pelle e rubano alle donne prodotti cosmetici e creme antirughe, è vero anche che queste ultime ricambiano mettendo le mani direttamente sul loro guardaroba.

Dal successo del “manlike” agli accessori più amati dalle donne

Da anni ormai si parla del successo dello stile manlike, ovvero il look maschile applicato al mondo femminile. Si esprime con outfit che rendono protagonisti gilet, camice, giacche e pantaloni abbinate a scarpe tendenzialmente maschili come le oxford o i mocassini. Si ricorre poi anche per i colori a toni che sono più in linea, almeno secondo le convenzioni, alla moda maschile.

C’è da dire, però, che oggi sono soprattutto gli accessori maschili ad arricchire l’outfit delle donne che li sfoggiano. Parliamo di occhiali e cappelli maschili, che vengono indossati con disinvoltura perché donano un tocco più cool rispetto ai corrispettivi modelli femminili. Un classico intramontabile di questa serie è ormai la cravatta, che dona ad ogni outfit un tocco di personalità ed è un elemento decisivo per chi desidera non passare inosservata.

Allo stesso modo si ricorre alle bretelle, al papillon e persino ai profumi maschili, più intensi di quelli femminili, solitamente fruttati o dolciastri. Le donne sanno indossare con charme ed eleganza anche gli orologi prettamente maschili.

Questo perché non è sempre semplice per le donne che amano gli orologi trovare modelli da indossare quotidianamente che siano allo stesso tempo stilosi e sportivi. Per questo spesso ci si affida ai modelli maschili, che tengono insieme design e qualità, come nel caso degli orologi rolex, sempre più apprezzati dal “gentil sesso”.

Non è finita. Chi ha detto che tutte le donne amano gioielli eleganti e raffinati? Molte donne dall’anima rock si affidano agli orecchini da uomo, senza per questo rinunciare alla loro femminilità. Lo stesso concetto si applica alla scelta di bracciali, collane, cinture e altri piccoli accessori che dettano i canoni dell’outfit maschile.

Il futuro della moda

E la moda? Ne prende atto! Si parla sempre più spesso sulle passerelle di tutto il mondo di moda genderless, cioè di capi lineari che vanno oltre i concetti di genere e conquistano per il loro carattere minimalista.

Da un lato, dunque, ci sono gli stilisti che rendono la moda sempre più universale, realizzando capi che possono vestire uomini e donne indistintamente. Dall’altro ci sono, invece, le donne che non ci stanno e preferiscono prendere il meglio del look maschile per farlo proprio, esprimendo a tutto tondo la loro personalità!