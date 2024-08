Kasia Smutniak non vuole più fare cinema: come mai?

Kasia Smutniak ha deciso di lasciare il cinema, non vuole più fare l’attrice. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Kasia Smutniak, l’attrice che non vuole più fare cinema

L’attrice di origini polacche Kasia Smutniak ha annunciato di non voler più fare l’attrice, dopo circa vent’anni sulle scene. E’ stato nel corso di una intervista a La Stampa che l’ex di Pietro Taricone ha annunciato di ritirarsi dal mondo del cinema per diversi motivi. Ecco che cosa ha detto nell’intervista a La Stampa: “non voglio più fare l’attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l’ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera. Da più di vent’anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. A un certo punta la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare. Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando? Ho scelto di fermarmi per seguire un puro istinto.” Kasia ha rivelato di averlo detto alla sua agente, all’ufficio stampa e a color che lavorano con lei e che inizialmente nessuno ne ha capito davvero il motivo, anzi pensavano che fosse solo una cosa momentanea.

Kasia Smutniak sulla morte di Pietro Taricone

Kasia Smutniak ha parlato anche della morte di Pietro Taricone, l’ex concorrente del Grande Fratello con il quale era legata sentimentalmente e dal quale ha avuto una figlia, Sophie. Sono passato ormai 14 anni dalla morte di Taricone, avvenuta a seguito di una caduta con il paracadute in zona Terni. Nonostante un’intervento chirurgico durato due ore, le condizioni di Pietro Taricone erano troppo gravi per potersi salvare. Ecco cosa ha detto Kasia: “mi hanno chiesto tutti di parlarne e non l’ho mai fatto. Quando è successo, la cosa più terribile è stata rimanere qui, in Italia. Sarebbe stato più facile tornare nel mio Paese.” Su loro figlia Sophie, ecco cosa ha risposto la Smutniak quando le è stato chiesto se somiglia più a lei o al padre: “Sophie somiglia a sé stessa. Sono molto fiera di lei, ha un’identità autonoma che è interessante osservare, mi sembra molto più forte di quanto non fossi io alla sua età. A vent’anni io ero in balia delle onde.”

Kasia Smutniak, la carriera di attrice

Kasia Smutniak ha deciso di lasciare il mondo del cinema in quanto non vuole più fare l’attrice. Nel corso della sua carriera, abbiamo visto Kasia recitare in tantissimi film, quali per esempio “From Paris With Love”, “Tutti contro tutti”, “Allacciate le cinture!”, “Perfetti sconosciuti”, “Moglie e marito”, “La profezia dell’armadillo”, “Il ragazzo più felice del mondo”, “Ultimo -L’infiltrato”, “Volare – La grande storia di Domenico Modugno” e “Il colibrì”. Inoltre, lo scorso anno, Kasia Smutniak ha debuttato alla regia con il documentario “Mur”, che parla del ruolo della Polonia all’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, sull’accoglienza dei rifugiati e sulla costruzione di un muro al confine bielorusso per evitare l’ingresso ad altri rifugiati.