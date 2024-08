Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le tappe della storia d’amore tra l’altista Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: le tappe del loro amore

Gianmarco Tamberi è un altista italiano, nonché vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Da due anni Gimbo è sposato con Chiara Bontempi, con la quale sta da quando aveva appena 14 anni. Ma vediamo adesso insieme le tappe della storia d’amore tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi:

2009: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono conosciuti quando erano appena adolescenti e tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

2021: prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, Gianmarco ha chiesto a Chiara di sposarlo con una proposta davvero romantica: "c'è solo un'ultima cosa che devo fare prima di partire per queste mie Olimpiadi: Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi sogno e obiettivo…. Ti amo amore mio." Chiara ha ovviamente risposto sì, ecco cosa poi ha detto: "Non trovo le parole, l'emozione è talmente alta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito. Ti direi di sì ogni singolo giorno."

2022: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati marito e moglie.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: il matrimonio

Nel settembre del 2022 Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono convolati a nozze. Il matrimonio si è svolto a Pesaro, nelle Marche , nel complesso residenziale di Villa Imperiale. E’ sato il sindaco, Matteo Ricci, a celebrare il matrimonio con rito civile. Gli invitati erano circa 200, tra cui anche diversi atleti, come per esempio Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Mutaz Barshim e Bebe Vio. Ma, come erano vestiti gli sposi? Chiara Bontempi ha indossato un abito firmato Atelier Emè, caratterizzato da bustino in pizzo, ampia gonna, guanti e un lungo velo. Tamberi invece ha scelto un classico smoking scuro firmato Armani. Dopo la cerimonia c’è stata una grande cena a base di pesce. Come luna di miele, Tamberi e Chiara hanno scelto Maldive, Bali e Singapore.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: la fede persa a Parigi 2024

Durante la sfilata di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale, o meglio è caduta nel fiume Senna. L’altista italiana ha chiesto subito scusa alla moglie, ecco cosa ha scritto su Instagram: “mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi chili persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l0ho vista volare, l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore. Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro più grande.” Gianmarco poi ha anche detto che questo potrebbe essere il segno per il matrimonio bis, questa in chiesa. Insomma, staremo a vedere.