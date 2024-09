La moglie di Bruce Springsteen, Patti Scialfa, ha appena rivelato di essere malata di cancro. Ecco come mai non è più salita sul palco negli ultimi tour del marito.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa: un amore che vince le avversità

Il noto cantante Bruce Springsteen e la cantante Patti Scialfa si sono sposati nel 1991. Quando i due si conobbero, The Boss era già sposato con la modella Julianne Philips. Springsteen, dopo aver sentito Patti cantare, la chiamò come corista nella E-Street Band e la loro intesa fin da subito sembrò totale. La Philips chiese il divorzio al cantante, che nel 1991 sposò appunto Patti Scialfa. La coppia ha avuto ben tre figli, Jessica Rae, che è diventata campionessa di equitazione, Sam Ryan, che invece è vigile del fuoco e Evan James. Recentemente inoltre Bruce e Patti sono diventati nonni. Un grande amore quello tra Bruce Springsteen e Patti Scialfa, che da qualche tempo devono affrontare una sfida davvero difficile. La cantante ha infatti appena rivelato di essere affetta da un tumore del sangue.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa: la cantante ha il cancro

Da tempo non si vedeva più Patti Scialfa nei concerti del marito Bruce Springsteen, all’interno del documentario “Road Diary: Bruce Springsteen and the E-Street Band”, presentato in anteprima lo scorso 8 settembre al Toronto International Film Festival, la cantante 71enne ha deciso di rivelarne il motivo. Patti Scialfa da sei anni lotta contro un mieloma multiplo, una forma rara di cancro che colpisce il sangue. La diagnosi è arrivata nel 2018 e da allora ha avuto sempre più difficoltà nel salire sul palco per esibirsi assieme a suo marito. Ma ecco cosa ha detto Patti Scialfa nel documentario: “Nel 2018 Bruce e io stavano facendo uno spettacolo a Broadway, quando mi è stato diagnosticato un mieloma multiplo allo stadio iniziale. E’ diventato difficile per me, molto faticoso. La malattia influisce sul mio sistema immunitario. Devo stare attenta su cosa voglio fare e dove voglio andare. Ogni tanto posso andare a un concerto, cantare qualche canzone. Questa è la mia nuova normalità e l’ho accettata”. Un portavoce della cantante ha fatto sapere che non verranno divulgate ulteriori informazioni sulla malattia e sul suo decorso, quindi non si sa se Patti Scialfa attualmente sia ancora in cura o meno.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa: il documentario Road Diary

Il documentario “Road Diary: Bruce Springsteen and the E-Street Band” è in arrivo il prossimo 25 ottobre sulla piattaforma di streaming di Disney Plus ed è un mix di gioie e dolori. Sarà un documentario nel quale i fan potranno immergersi nell’ultimo tour della band, con tanto di sessioni di prove e interviste a tutti i membri del gruppo. Sarà dato anche uno sguardo sul processo creativo che sta dietro il mettere su un tour come il loro, che da anni ottiene sold out un pò ovunque. Come detto ci saranno anche momenti meno belli, come appunto la rivelazione di Patti Scialfa di avere un tumore del sangue.