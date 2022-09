L’attore statunitense Ian Harding ha vissuto un 16 settembre indimenticabile: il giorno del suo 36esimo compleanno è diventato padre per la prima volta.

Ian Harding padre il giorno del suo compleanno

Una giornata che difficilmente dimenticherà. Ian Harding – meglio conosciuto come Ezra Fitzgerald nella serie TV Pretty Little Liars – ha deciso di fare un annuncio che ha stupito tutti i suoi fan, e per giunta nel giorno del suo 36esimo compleanno.

Infatti, l’attore ha reso pubblico il fatto di essere diventato padre per la prima volta. Con una dolcissima foto che ritrae la manina del bebè teneramente adagiata intorno al pollice del suo papà, che Ian ha condiviso la gioia del momento con i suoi sostenitori.

Nonostante l’annuncio della nascita sia arrivato il 16 settembre, nonché giorno in cui Ian ha feteggiato 36 anni, non sappiamo quando sia avvenuto il lieto evento, ma si può chiaramente comprendere che la nascita del suo primo figlio ha completamente stravolto la sua vita.

Chi è la moglie di Ian Harding?

A dispetto di una carriera sotto i riflettori, la star di Pretty Little Liars sembrerebbe essere molto riservato della sua vita privata. Sul suo canale social ufficiale, infatti, è davvero rarissimo rintracciare scatti in compagnia della sua dolce metà.

In ogni caso, l’identità della madre del piccolo Harding è Sophie Hart, una stimata fotografa e scenografa. Ian e Sophie sono una coppia dal 2011, e sono convolati a nozze nel 2019.