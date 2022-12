Secondo i rumor in circolazione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avrebbero deciso di mettere nuovamente fine alla loro liaison dopo che, nei mesi scorsi, avevano provato ad avere una riappacificazione.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo single

Secondo rumor diventati sempre più insistenti il tentativo di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di formare di nuovo una famiglia sarebbe fallito.

I due infatti sarebbero di nuovo single e, stando ai rumor in circolazione, non ci sarebbero i presupposti per sperare di vederli di nuovo insieme.

Dopo l’annuncio di separazione ufficiale Michelle Hunziker ha trascorso alcuni mesi in compagnia del chirurgo Giovanni Angiolini e, a seguire, è tornata a mostrarsi tra le braccia del suo ex marito, padre delle due figlie Sole e Celeste. I due non avevano ufficializzato il loro ritorno di fiamma ma, più volte, sono stati avvistati a cena insieme in alcuni prestigiosi ristoranti.

La gravidanza di Aurora

Amori naufragati esclusi Michelle Hunziker sta vivendo un periodo di grande felicità: la showgirl infatti diventerà presto nonna per la prima volta e sarebbe più felice che mai. Sua figlia Aurora aspetta un maschietto che, a quanto pare, nascerà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2023. L’intera famiglia ha accolto con enorme gioia la notizia e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del primo nipote della showgirl e di Eros Ramazzotti (il cui nome per il momento resta top secret).