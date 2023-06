Hair routine per l’estate: come proteggere i capelli

Il periodo estivo, per quanto piacevole, rischia di causare danni e problemi alla chioma che, per via del sole e della sabbia, appare diversa e spenta. Per proteggere il cuoio capelluto dal sole e da altri fattori, i trattamenti di hair routine aiutano a prendersene cura con prodotti ben specifici e adatti perché ricchi di benefici e proprietà.

Hair routine per l’estate

In estate, a causa del sole, della sabbia e del mare oppure della piscina, i capelli subiscono dei cambiamenti e delle trasformazioni. per proteggerli in maniera adeguata e attenta, una hair routine è la cosa migliore. Si tratta di un trattamento che, come dice il nome, permette di prendersi cura della chioma in vista del periodo estivo.

in questo periodo si vuole sfoggiare una chioma che sia morbida, sana e voluminosa. Le esposizioni al sole, la salsedine e il cloro possono essere alquanto deleteri per la chioma che ne risente apparendo così secca e disidratata. Per questa ragione, i giusti accorgimenti e accortezze per la chioma sono importanti per il benessere del capello.

Solitamente le chiome bionde, che siano colorate o naturali, sono maggiormente soggette rispetto ad altre a disidratazione e a un colore spento oppure opaco della chioma. Ovviamente dipende dall’acqua del mare che secca le punte mentre il sole apre le squame del capello portando così a una eccessiva disidratazione.

Inoltre, l’estate, proprio a causa dell’afa e dell’umidità, risulta essere fonte di stress soprattutto per la chioma, quindi un trattamento di hair routine è assolutamente previsto per ridare forza, luce e luminosità alla propria chioma.

Hair routine: cosa fare

In tal senso, per una buona hair routine e proteggere nel modo migliore la chioma, sono necessari dei consigli e dei prodotti che siano specifici per i capelli esposti al sole durante la stagione estiva. Per esempio, uno shampoo dalle proprietà idratanti aiuta a nutrire in fondo il capello e si consiglia anche di affiancare un balsamo anticrespo per disciplinare le punte.

Per coloro che passano molto tempo al sole, magari al mare oppure in piscina, l’ideale sarebbe applicare alla chioma una maschera nutriente in modo da rivitalizzare il capello. Una maschera a base naturale da fare almeno una o due volte a settimana per dare nuova luce e colore ai capelli che risentono eccessivamente dell’esposizione solare.

Sono prodotti che contengono ingredienti e componenti antiossidanti che fungono da barriera protettiva contro i raggi del sole. Nella hair routine non possono poi mancare prodotti dotati di filtri UV, insieme anche a oli e veli solari da spruzzare sui capelli umidi oppure asciutti. si consiglia di ripetere l’applicazione più volte durante la giornata soprattutto se si è in spiaggia.

Ci sono anche degli spray per la protezione dei capelli da applicare sia prima che durante l’esposizione al sole. Infine, non dimenticare le maschere che nutrono il capello idratando fino in fondo. I sieri per capelli permettono di mantenerli idratati nel modo giusto ed eliminano i residui di cloro e salsedine che li disidratano.

Hair routine: prodotti Amazon

Per i prodotti dei capelli sono necessari prodotti da trovare su Amazon a ottimi prezzi. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto una classifica di tre articoli da inserire nella propria hair routine scelti tra i più adatti per ogni tipologia di capello.

1)Biopoint hair booster attivatore concentrato

Una formula a base di acido ialuronico e proteine vegetali che aiuta a donare maggiore lucentezza e luminosità alla chioma. Una formula in liquido dall’azione idratante e termoprotettiva indicata per capelli che sono danneggiati. Lascia il capello morbido e leggero proteggendolo dal calore della piastra.

2)Collistar olio spray capelli

Uno spray che si compone di filtri solari adatto per una chioma trattata e colorata. Protegge dai raggi solari mantenendo il colore naturale senza ungere. una formula da 100 ml da vaporizzare sul capello in modo uniforme con un pettine. Fornisce la giusta lucentezza alla chioma.

3)Kérastase Soleil shampoo solare protettivo

Uno shampoo solare adatto a ogni tipo di capello dalle proprietà protettive a base di acqua di cocco, vitamina E ed filtro UV. Deterge il capello proteggendolo dai raggi del sole, dal sale marino e dalla sabbia per capelli lisci e setosi. Si applica sui capelli bagnati, massaggiare per poi risciacquare.

Oltre a questi prodotti, nella hair routine si consiglia anche l’olio per la chioma che agisce dai raggi del sole.