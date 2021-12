Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 17 dicembre con la ventottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Alex Belli ha avuto un confronto con alcuni inquilini della casa. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, la ventottesima puntata del GF Vip

Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato ancora una volta di Alex Belli. In particolare la puntata è iniziata con l’ingresso in studio dell’attore e il conduttore, Alfonso Signorini, che ha dichiarato: “La soap continua“. Una storia, quella tra l’influencer e l’attore di cui si è quindi continuato a parlare anche nel corso della ventottesima puntata.

Alex Belli, il punto di vista degli altri inquilini

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha lasciato la casa più spiata d’Italia. In collegamento con i vipponi, quindi, Signorini ha chiesto un parere ad alcuni concorrenti. Tra questi Katia Ricciarelli che ha spiegato: “Sai cos’era drammatico? Cambiava idea dopo un secondo (…) Questo gioco ci dava molto fastidio”. Jessica, dal suo canto, ha ribadito come a suo avviso Soleil sia stata la vittima.

Non è d’accordo, invece, Miriana Trevisan che dal suo canto ha affermato: “Era una cosa creata insieme da tutti due.

Non c’è una vittima”. Soleil ha quindi commentato: “Non mi sento vittima (…) È la mancanza di rispetto che Alex ha avuto“. Per poi aggiungere: “Quello che mi manca di più è la sua presenza, la complicità che avevamo”.

Ma non solo, secondo l’influencer, l’uscita dalla casa l’attore “se l’è studiata” perché gliel’aveva accennata. Soleil è stata poi invitata dal conduttore a recarsi in Mistery Room mentre battibeccava con Miriana Trevisan. Quest’ultima ha infatti affermato: “Ma perché ti disperavi se già lo sapevi?”. Ma non solo, sempre la Trevisan ha poi aggiunto: “Lei strumentalizza. Lei è molto simile ad Alex”.

Alex Belli, il confronto con gli altri vipponi

Sempre nel corso della ventottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli è tornato nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con gli altri inquilini. In particolare ha avuto modo di confrontarsi con Davide, Biagio, Jessica e Katia Ricciarelli.

Per l’occasione l’attore ha affermato: “Io non sono un manipolatore, non volevo intossicarvi (…) Le cose belle che abbiamo creato… Mi dispiace sentir dire questo“. Katia Ricciarelli ha dichiarato: “Guardarti negli occhi, ti giuro, mi emoziona tantissimo perché ti vedo cambiato. Eri impazzito, tu volevi fare tutto e di più”.

Davide dal suo canto ha aggiunto: “Tu non sei stato un carnefice e non c’è nessuna vittima”. Alex Belli ha poi aggiunto: “A me non frega niente del protagonismo“, per poi ammettere che “la situazione mi è scappata di mano” e che “l’unica cosa che è stata studiata è la mia uscita”.

In seguito l’attore è tornato a parlare con Soleil in Mistery. L’influencer ha dichiarato: “Non sento di aver commesso nessun errore con Alex“. Ha quindi raggiunto il giardino per avere un confronto con Alex.