Giovanni Soldati, chi è: tutto sul compagno di Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli è una delle attrici più famose d’Italia. Il suo compagno si chiama Giovanni Soldati e i due sono legati dal 1983, ma non sono sposati. Scopriamo qualcosa in più sull’uomo che ha conquistato il cuore della famosa attrice.

Giovanni Soldati: chi è?

Stefania Sandrelli è un’attrice affermata nel cinema italiano. La sua carriera è molto nota, ma a darle sostegno in tutti questi anni è stato Giovanni Soldati, suo compagno dal 1983, anno in cui si sono conosciuti. Scopriamo insieme qualche informazione in più sull’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della bellissima attrice di grande talento. Giovanni Soldati è nato il 1 giugno 1953 a Roma. Ha 69 anni ed è figlio dello scrittore e regista Mario Soldati e dell’attrice Jucci Kellermann.

Con la sua compagna Stefania Sandrelli non si è mai sposato e non ha mai avuto figli, ma i due sono legati da un amore profondo e molto duraturo. Hanno deciso di non sposarsi per scaramanzia, ma l’attrice ha dichiarato che Soldati è sempre stato l’uomo della sua vita, da quel 1983 in cui la loro storia d’amore è iniziata. I due hanno anche lavorato insieme nel film L’uomo di fumo, in cui lei è protagonista.

Giovanni Soldati ha studiato all’Università di Cambridge e in seguito ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema, proprio come suo padre. La sua carriera è iniziata come aiuto regista e ha collaborato con molti nomi famosi del cinema, come ad esempio Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass. Successivamente, il compagno di Stefania Sandrelli si è concentrato in modo particolare sul piccolo schermo, iniziando a dirigere alcune serie tv. Per quanto riguarda il cinema, ha lavorato nel 1984 per la pellicola L’attenzione e nel 1986 per il film La sposa americana. Per quanto riguarda, invece, il piccolo schermo, si è occupato della miniserie I racconti del maresciallo nel 1984, del film tv Vite a termine nel 1985, della miniserie Mia per sempre nel 1998 e di tre episodi della serie tv Il bello delle donne, dal 2001 al 2002.

Giovanni Soldati: la storia d’amore con Stefania Sandrelli

Giovanni Soldati e Stefania Sandrelli sono legati dal 1983. È stata la stessa attrice a parlare di questo importante legame in un’intervista, spiegando anche la loro decisione di non sposarsi, ma di vivere il loro grande amore lontani da qualsiasi indiscrezione. Stefania Sandrelli ha raccontato che non sono mai arrivati al matrimonio sia per mancanza di tempo ma anche un po’ per scaramanzia. Nonostante questo, l’attrice non ha mai avuto dubbi su Giovanni Soldati, che lei stessa ha definito l’uomo della sua vita. Il loro rapporto è fatto di grande affetto e di fiducia reciproca. Il loro amore va a gonfie vele da moltissimi anni, con la conferma che non serve sposarsi per portare avanti una relazione così duratura e importante. I due hanno sette anni di differenza, perché lui è più giovane dell’attrice. Per il resto si hanno poche informazioni su Giovanni Soldati, visto che non è presente neanche sui social.