Gioielli della Regina in mostra per il Giubileo: tiara della discordia

I quattro giorni di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta sono stati ricchi di entusiasmo e di emozioni. In questa occasione, la casa d’aste Sotheby’s ha deciso di mettere in mostra ben 50 diademi reali, compresa la tiara che Lady Diana aveva indossato per il suo matrimonio.

L’esposizione dei diademi reali

Gli anni continuano a passare, ma il ricordo di Lady Diana è sempre vivo nei cuori di tutte le persone del mondo. La vita della principessa continua a scatenare curiosità, con il suo fascino davvero irresistibile. In questi giorni, per tutti gli appassionati, ci sarà un’occasione davvero unica nel suo genere, ovvero la possibilità di vedere da vicino la tiara che Lady Diana ha indossato nel giorno del suo matrimonio.

La casa d’aste Sotheby’s ha deciso di festeggiare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta in modo unico, con una mostra di diademi reali davvero spettacolare. Tra i gioielli che ha deciso di esporre al pubblico, c’è anche la tiara di Lady Diana. Una tiara che ha una storia segreta che non tutti conoscono. La principessa, infatti, per indossare questa meravigliosa creazione di diamanti, ha commesso la sua prima “trasgressione” all’interno della casa reale.

La prima di tante, che l’hanno resa ancora più amata in tutto il mondo.

La tiara che Lady Diana indossò al matrimonio

La tiara di Lady Diana ha una storia molto affascinante, ma anche un po’ “sfortunata”. Il gioiello è stato tramandato di generazione in generazione nella famiglia Spencer. Nel 1919 il visconte Althorp, Earl Spencer, aveva fatto creare una nuova tiara a ghirlanda con un cuore al centro, per Lady Cynthia Hamilton, che era la nonna della principessa Diana, che l’ha ereditata. Nel 1981 ha voluto indossare quel gioiello di famiglia in occasione del suo matrimonio con il principe Carlo, rispondendo negativamente a molte offerte da parte della Regina Elisabetta. La sovrana, sua futura suocera, le aveva aperto gli scrigni reali ed era arrivata perfino ad offrirle la Lover’s Knot Tiara, un gioiello che era appartenuto alla Regina Mary, che ha un valore a dir poco inestimabile. Diana, però, voleva omaggiare la sua famiglia, nobile e di antichissima stirpe, per questo aveva deciso di indossare la tiara che aveva a sua volta indossato la nonna. La sua decisione era irrevocabile, anche a costo di rendere scontenta la Regina Elisabetta. Lady Diana ha indossato quella tiara in altre occasioni ufficiali e dopo la sua morte è stata custodita dal fratello Charles Spencer. La principessa Charlotte, la prima nipote femmina di Lady Diana, potrebbe diventare la prossima proprietaria di quella meravigliosa tiara.

La mostra di Sotheby’s

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta è stata l’occasione perfetta per realizzare una mostra davvero unica. La casa d’aste Sotheby’s ha esposto cinquanta tiare reali di epoche differenti, per sottolineare l’evoluzione del potere regala tramite questi gioielli, di un valore davvero inestimabile. Sono presenti la tiara di diamanti e smeraldi disegnata dal principe Alberto per la regina Vittoria e il diadema di Joséphine Bonaparte, in stile neoclassico. La mostra è davvero meravigliosa, con gioielli incredibilmente preziosi. I visitatori potranno godere di queste bellezze fino al 15 giugno nella sede della casa d’aste Sotheby’s a Londra.