Giacche leggere: le migliori per la mezza stagione

Il mese di settembre porta con sé anche temperature più fresche e piacevoli per cui alla sera è bene coprirsi bene indossando capi che siano adatti. Tra i vari indumenti presenti nell’armadio vi sono le giacche leggere fondamentali per la mezza stagione con tanti modelli ed evergreen da scegliere per le sere autunnali.

Giacche leggere

Il mattino e la sera comincia a fare più fresco anche per via delle temperature che si stanno pian piano abbassando. La stagione autunnale è ormai prossima e, per questo, è bene puntare a capi e indumenti che siano realizzati in un tessuto che permetta di stare meglio. Le giacche leggere o di mezza stagione sono l’ideale per prepararsi ai mesi prossimi dell’anno.

Con questo nome di abbigliamento si intende un tipo di giacca da indossare tra una stagione e l’altra, come per l’esempio tra l’estate e l’autunno. Sono in tessuti e materiali leggeri quindi indicati quando le temperature sono più miti o i primi freddi cominciano a farsi sentire. Occupano anche meno spazio in quanto non imbottiti, ma garantiscono comunque una buona flessibilità.

Si tratta di capi che si caratterizzano per avere delle imbottiture lievi o del tutto assenti, ma in questo caso molto dipende dai modelli a disposizione. Solitamente in questo tipo di giacche i volumi sono compatti proprio per garantire quella giusta coprenza e sensazione di calore che in questa stagione comincia a essere necessaria.

Note anche come mid-jacket, le giacche leggere sono dei veri e propri capi spalla che risultano essere perfetti da portare durante il giorno, ma anche la sera con l’abbassamento delle temperature.

Il mese di settembre è poi l’ideale per sfoggiarle in modo da giocare con vari contrasti e stili per look mai uguali a sé stessi.

Giacche leggere: i trend

Nella stagione autunnale che si appresta a iniziare, le giacche leggere sono l’ideale per la mezza stagione e da indossare anche perché il mercato è in grado di proporle in tantissimi modelli e varie tendenze in modo da venire incontro ai gusti di ogni donna. Si va dai modelli cropped sino ad altre lunghe fino al ginocchio, vi è davvero un’ampia scelta.

Dalle giacche in pelle o in jeans che restano le predilette dalle consumatrici passando per i piumini molto leggeri o i trench, sono davvero tanti i modelli di cui approfittare e comprare, ma ci sono anche proposte maggiormente formali e meno eleganti. Le giacche di jeans sono la miglior proposta per questa stagione.

Si trovano poi modelli di giacche leggere in jeans con o senza colletto, ma anche in vari colori come per esempio il verde pistacchio. Sono poi nuovamente in voga le oversize che sembrano delle camicie in denim, ma molto più larghe, comode e in grado di tenere caldo. Si distinguono poi le giacche in tweed con tasche molto grandi e stampa scozzese o tartan.

Le giacche in tweed sono poi declinate in vari colori: dal rosa all’azzurro passando poi per l’intramontabile nero. Non mancano poi i classici piumini leggeri per ripararsi quando piove o il trench, un capo spalla fondamentale in ogni armadio che tiene caldo e abbinabile con qualsiasi indumento: dal pantalone alla gonna.

Giacche leggere: dove ordinare

Sono capi e indumenti a disposizione per tutte le consumatrici e ogni fisico sul noto e-commerce con offerte da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli. La classifica mette insieme i tre migliori modelli di giacche leggere per l’autunno da indossare tra le più eleganti e per varie occasioni.

1)Giacca 100 grammi leggera foderata

Un modello aderente e avvitato, oltre che ecologico di piumino leggero indicato per la mezza stagione. Molto comodo in tessuto con cerniera a cappuccio, oltre a due tasche. In poliestere e nylon con fodera imbottita. Disponibile in colori quali blu, panna, bianco, nero, bordeaux, ecc. Adatto per ogni occasione.

2)Giolshon giacca da donna in similpelle

Un modello dalla vestibilità slim di giacca corta indicata sia per la primavera che l’autunno. Molto versatile e adatta da indossare con capi come magliette, jeans, pantaloncini, gonne, ecc. Impermeabile e antivento, molto elegante con risvolto. Un capo spalla da motocicletta nei colori zenzero, nero, ecc.

3)Maxwinee giacca da donna casual

Una giacca per le mezze stagioni e per superare le giornate o serate più fresche in autunno. Un modello casual con 4 tasche, chiusura a bottoni e coulisse in vita. In cotone con cerniera e collo alla coreana. Il tessuto è davvvero ottimo. Si può scegliere tra tonalità come caffè, blu scuro e verde militare.

