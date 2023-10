Giacche impermeabili: quale indossare con il brutto tempo

La stagione in corso presenta delle giornate e un tempo altalenante. In caso di escursioni in montagna per ammirare le bellezze autunnali o con le piogge di questi giorni, è necessario ripararsi. Per poterlo fare le giacche impermeabili sono l’indumento da inserire nel proprio guardaroba che aiutano a dare e fornire il giusto riparo.

Giacche impermeabili

Conosciute anche come rain jacket, quindi per la pioggia, le giacche impermeabili sono indumenti fondamentali e necessari per ripararsi quando il tempo gioca brutti scherzi oppure si fa un’escursione in montagna. Si tratta infatti di un indumento che aiuta a proteggersi dalle intemperie riuscendo a mantenersi asciutti e non bagnarsi.

Un indumento del genere aiuta a proteggersi non solo dalla pioggia e quindi fornire un riparo, ma anche dal vento. Un tipo di giacca che può essere molto leggera, ma anche molto traspirante dotata di uno strato interno che funge da protezione.

Le giacche impermeabili o comunque waterproof permettono di garantire un livello di protezione maggiore e sono molto utili da indossare anche in caso di condizioni meteo particolarmente avverse. Per sceglierla è fondamentale che sia comunque resistente all’acqua proprio per garantire il giusto grado di asciutto.

Sono un tipo di indumento che deve essere a tenuta stagna, quindi in grado di non far entrare l’acqua anche grazie a cuciture apposite. Ottimo poi puntare a modelli che abbiano inserti antipioggia e anche un cappuccio in modo da non bagnare la testa.

Giacche impermeabili: modelli

A prescindere che ci si prepari per un’escursione oppure per una passeggiata, le giacche impermeabili sono sicuramente una ottima soluzione da acquistare considerando anche i tantissimi modelli che si trovano sul mercato da scegliere a seconda dei propri bisogni ed esigenze.

È possibile distinguere tra diverse tipologie. Un esempio sono le giacche softshell che sono impermeabili, molto morbide e in grado di scivolare bene lungo il corpo. Il tessuto di questa giacca permette poi di accompagnare i vari movimenti senza per questo risultare o essere troppo ingombrante.

Un’altra tipologia di già che impermeabili sono le hardshell, che rispetto alle precedenti risultano essere molto più rigide essendo di un tessuto imbottito e adatte sia per escursioni in montagna, ma sono anche in grado di riparare il corpo in caso di temporali e acquazzoni molto forti.

È poi possibile scegliere tra diverse tipologie: con o senza tasche, con cerniera oppure bottoni. I colori poi spaziano, passando da sfumature molto scure ad altre più neutre come per esempio il rosso o il giallo. In questo caso la scelta dipende ovviamente dai gusti di ognuno.

Giacche impermeabili: offerte online

Gli indumenti di questo tipo si trovano con diverse offerte e promo su Amazon dove basta cliccare l’immagine per rendersi conto dei vari dettagli. Nei paragrafi a seguire le migliori giacche impermeabile scelte tra vari colori e adatte per ripararsi, come testimoniano anche le descrizioni e recensioni delle consumatrici.

1)C&A donna giacca impermeabile

Un modello di giacca impermeabile nei colori arancio scuro e grigio. Un modello impermeabile al vento e alla pioggia con diverse tasche, cerniera e cappuccio. Ha i cinturini con velcro e polsini con fodera interna trapuntata con due tasche. La chiusura è con bottoni.

2)UNIQUEBELLA giacca impermeabile da donna

Una giacca in poliuretano che resiste alle intemperie come il vento, ma anche la pioggia. Molto elegante e realizzata con tessuto resistente. Si adatta a qualsiasi attività comprese escursioni in montagna. Dotata di bottoni con diverse tasche e disponibile nei colori rosa, nero, giallo, eccetera.

3)CMP giacca pioggia in poliestere

Una giacca antistrappo in poliestere in grado di proteggere dalla pioggia e dal vento. Ha un cappuccio con coulisse, tasche e chiusura a cerniera con dettagli di colore a contrasto. Si trova nei colori curacao, menta e ibisco-corallo.

Insieme alle giacche impermeabili non manca anche l’ombrello che va ad arricchire il look.

