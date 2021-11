GF Vip 6, Jessica chiede una pasticca per andare in bagno: la regia trasmette il confessionale

Nuova gaffe della regia del GF Vip 6 che, durante la consueta diretta giornaliera di sabato 6 novembre, ha per sbaglio mandato in onda un confessionale di Jessica in cui la principessa esprimeva una richiesta particolare e personale legata ad un problema di salute.

GF Vip 6 Jessica chiede una pasticca

Mentre i telespettatori stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra o in streaming sul sito ufficiale Mediaset, si sono infatti trovati davanti il Live del confessionale. Un errore della regia, dato che è un momento che non va mai in onda in diretta ma viene trasmesso soltanto nelle puntate del daytime oppure durante gli appuntamenti serali.

Proprio in quel momento nel confessionale era presente Jessica che stava sollecitando il Grande Fratello affinché gli fornisse un medicinale.

“Prima ho chiesto una pasticca ma non me l’ha più mandata..siccome mi serve urgente perché sto male..“.

La regia che inquadra Jessica in confessionale mentre chiede una pasticca per farla andare in bagno 💀 pic.twitter.com/8au9gOtGek — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 6, 2021

GF Vip 6 Jessica chiede una pasticca: il confessionale

A quel punto l’operatore chiede di che pastiglia si tratti e la principessa ha così risposto: “Pursennid, per andare in bagno..

Sto malissimo, digli che adesso ho davvero i crampi“. A quel punto la produzione si è accorta di star mandando in onda il confessionale e non la diretta dalla casa e ha immediatamente cambiato regia inquadrando Francesca Cipriani.