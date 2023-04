Frangia a tendina: come pettinarla e gestirla

È una delle frangette più cool e diffuse, un vero evergreen per chi ha voglia di cambiare ma non punta alla classica frangia piena. Si tratta della frangia a tendina, conosciuta più comunemente come curtain bangs. Elegante e di tendenza, la frangetta a tendina è la più versatile di tutte: vediamo insieme come pettinarla per ottenere un effetto “wow”.

Come pettinare la frangia a tendina: consigli utili

Una volta uscite dal salone di bellezza tutto appare perfetto, ma forse per molte riuscire a replicare la piega del parrucchiere non è poi così semplice. In realtà la frangia a tendina non dovrebbe richiedere troppa attenzione e troppo tempo per essere gestita. Se tagliata bene, infatti, la frangia in questione dovrebbe apparire già naturale non appena lavati i capelli. In ogni caso, è sempre bene conoscere qualche trucchetto per ottenere un bell’effetto post asciugatura.

Dopo avere lavato i capelli, scegliete un buon prodotto di styling, utile per mantenere la giusta separazione delle ciocche e creare un bell’effetto naturale anche senza l’uso del phon. L’importante è procedere con cautela senza utilizzare una spazzola rotonda per asciugare la frangia sotto alle radici. Il consiglio maggiore, quando si tratta di frangia a tendina, è sempre quello di asciugarla cercando di mantenere le radici il più piatte possibile.

Sì al volume, ma senza esagerare. L’effetto bombato (in gergo tecnico, blowout) è sempre molto cool, ma occhio alla modalità di asciugatura: se asciugata nel giusto modo la vostra frangia a tendina troverà immediatamente la sua piega.

Una volta concluso il tutto, applicate un prodotto fissante: in questo modo andrete a sigillare la chioma e consentirete alla vostra frangia a tendina di rimanere fissata al meglio.

Molte ragazze partono con l’asciugare subito la frangia e poi passare ad asciugare il resto dei capelli. Si tratta di una tecnica molto comune: l’importante, in questo caso, è bloccare le estremità della frangia da entrambi i lati, per poi procedere al resto della chioma.

Come fare una frangia a tendina perfetta: tips utili

Sebbene sui social media, specie su TikTok, girino video di haircut home made, è sempre bene rivolgersi a chi è del settore. Prima di fare qualsiasi cosa in autonomia, pensateci: il parrucchiere è in grado di valutare come procedere al taglio considerando molti elementi spesso sottovalutati. Si parla ad esempio di forma del viso, tipo di capelli etc.: è importantissimo affidarsi alle mani di un esperto o di un’esperta onde evitare risultati spiacevoli.

La frangia a tendina è molto versatile e sempre di moda, ma ricordate che deve comunque sposarsi alla perfezione con il tipo di taglio che avete e con il tipo di capelli. Un’attenta valutazione vi consentirà di ottenere un risultato ottimo e uscirete soddisfatte della vostra nuova frangia a tendina.

Se non siete ancora pienamente sicure, potreste anche pensare di portare con voi una foto che rappresenti l’idea che avete in mente.

Per creare una frangia a tendina perfetta affidarsi a un salone è la cosa migliore: precisione e professionalità saranno sempre dalla vostra parte.