Francesco Mango è il compagno di Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli, con cui ha una relazione da oltre dieci anni. Sul suo conto sono emerse molte curiosità, dal figlio segreto al presunto tradimento.

Francesco Mango: chi è?

Francesco Mango è nato il 29 marzo 1983 a Roma, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ed è alto 180 cm.

Francesco è un promoter professionista ed è ed è diventato famoso per essere il compagno di Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli. Dopo il diploma ha deciso di frequentare l’Università La Sapienza di Roma, dove ha seguito la facoltà di Psicologia e si è laureato. Successivamente si è trasferito a Milano per iniziare la sua carriera ed è diventato promoter. Proprio in questa città ha incontrato Viola Valentino, con cui ha iniziato una lunga storia d’amore.

Inizialmente molti lo hanno accusato di stare con lei solo per approfittare del suo conto in banca, anche perché tra i due ci sono ben trent’anni di differenza. Nonostante le critiche, i due stanno insieme da più di dieci anni, anche se non è stato tutto rose e fiori. La coppia ha annunciato il legame al pubblico solo qualche anno fa, per non alimentare gossip e scandali. In diverse interviste Mango ha dichiarato di essersi innamorato di Viola Valentino quando aveva 11 anni, visto che da bambino pensava già fosse una donna bellissima.

Francesco Mango: il tradimento a Viola Valentino

Francesco Mango è finito al centro di una polemica mediatica per via di un presunto tradimento alla compagna Viola Valentino. La sua amante, o presunta tale, Simona Caldarone, ha svelato di avere una relazione con lui nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. Inizialmente Francesco Mango ha smentito categoricamente le dichiarazioni della donna, ma in seguito tutto è stato confermato dalla stessa Viola Valentino. “Sono 10 anni che vivo con quest’uomo, che lo rispetto e mi rispetta, ha avuto un colpo di testa e io l’ho anche perdonato. Lui non ama quella donna, a me non frega un cavolo di quello che dice lei perché lui fa con me le stesse cose che faceva con lei se non di più” ha dichiarato la cantante a Barbara D’Urso. L’artista sarebbe convinta che si sia trattato solo di una semplice sbandata, che sembra aver accettato.

Francesco Mango: il figlio segreto

Francesco Mango e Viola Valentino, dopo anni di relazione, si sono sposati, ma l’uomo ha sempre mantenuto un segreto, che non ha confessato alla sua compagna. Francesco Mango ha avuto altre relazioni dalle quali sono nati anche due figli, Francesco e Milena. Viola Valentino ha saputo in seguito della presenza del secondo figlio di quello che oggi è suo marito. “Non le ho mai detto che ho un bambino per sette anni. L’ho sempre saputo, lui abitava con la mamma. L’ho nascosto sempre” ha dichiarato Francesco Mango durante un’intervista che aveva rilasciato a Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. Viola Valentino in seguito ha scoperto anche l’esistenza dell’altra figlia. “Scoprire che Francesco Mango abbia un altro figlio mi gratifica molto. Adesso è come se stessi con un’altra persona. Mi devo abituare, lo devo ammettere ma sono felicissima per lui” aveva scritto su Instagram la donna, dopo la scoperta.