Francesca Manzini è la comica italiana che sta riscuotendo un grande successo televisivo. Recentemente vista al fianco di Gerry Scotti nella conduzione di Striscia la notizia, la giovane imitatrice italiana ha ormai una carriera tutta in ascesa.

Chi è Francesca Manzini

Figlia del team manager della Lazio Maurizio Manzini, Francesca Manzini, classe ’90, ha visto avverare il suo sogno di diventare una professionista della comicità. Francesca Manzini a soli 30 anni è un’apprezzata comica, imitatrice, televisiva italiana e conduttrice radiofonica. Il suo vero esordio avviene nel 2009 quando ricosse grande successo con le brillanti interpretazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2016 è la volta di Tutti pazzi per RDS, a fianco di Rossella Brescia.

Dopo diverse apparizioni in tv in qualità di ospite ad alcuni programmi, la sua ascesa televisiva culmina nel 2020 con la conduzione di “Striscia la notizia” a fianco di Gerry Scotti.

Francesca Manzini tra bulimia e anoressia

Non pochi, tuttavia, sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare da più giovane. Dopo aver compiuto 18 anni, con le prime apparizioni televisive la giovane Francesca entrò nel tunnel dell’anoressia che la portò a pesare soltanto 47 chili.

Dopo aver passato il delicato periodo, o almeno così credeva, ripiombò nei problemi legati all’alimentazione stavolta sotto la bulimia. Anche Francesca, come molte ragazze che vivono questo dramma, si precipitava durante la notte ad aprire il frigorifero ed ingozzarsi di cibo.

Da allora sono trascorsi molti anni, e Francesca Manzini conferma in diverse interviste come sia stato un percorso graduale e difficile ma la ha condotta agli ottimi risultati attuali. Francesca ha ottenuto una maggiore sicurezza in sé stessa e soprattutto la consapevolezza che il modello di bellezza predominante in tv non è necessariamente quello che ogni donna deve spasmodicamente perseguire.

LEGGI ANCHE: Francesca Manzini senza veli

Francesca Manzini: vita privata

Durante la prima ondata Covid Francesca aveva reso pubblico il suo fidanzamento con il doppiatore Cristian Valli. Francesca e Cristian avevano perfino annunciato con entusiasmo la loro data di matrimonio per settembre 2021. Non sono ancora del tutto chiariti i dettagli della vicenda, ma a quanto pare i due hanno messo un punto alla relazione e dunque annullato il matrimonio previsto per quest’anno. Di recente, Francesca Manzini ha postato un video su Instagram in cui, a seguito delle numerose domande dei fan, ha spiegato la rottura con Cristian e confermato il rapporto amichevole rimasto inalterato fra i due.