Formiche in casa: come eliminarle senza pesticidi

Per eliminare le formiche in casa evitando i veleni e pesticidi, ci sono alcuni consigli e rimedi a base naturale che aiutano a tenerle lontane.

A prescindere dalla stagione, ci sono alcuni ospiti non particolarmente graditi che possono insinuarsi in casa. Tra gli ospiti non particolarmente apprezzati, vi sono le formiche che cercano riparo, ma che sono anche attratti da briciole e altri residui di cibo. Qui si forniscono i giusti consigli per allontanarle da casa quando fa maggiormente freddo.

Formiche in casa

Questi insetti possono rappresentare un problema molto comune soprattutto se entrano in casa. Le formiche sono insetti molto piccoli che, per via delle loro dimensioni, possono infilarsi ovunque. Le briciole, i residui di cibo lasciati sul pavimento o sul tavolo sono sicuramente una fonte di attrattiva per questi insetti che arrivano nell’abitazione.

Durante l’inverno, quindi nella stagione fredda, capita di dover affrontare il problema di questi insetti in casa. Solitamente entrano per ripararsi dal freddo e dalle intemperie, ma anche per cercare cibo dal momento che non sempre riescono a trovarlo. In inverno, ma anche in altri momenti dell’anno, sono particolarmente attratte dal cibo.

La ricerca del cibo che rappresenta la loro fonte di sostentamento è sicuramente il motivo principale per cui entrano nell’abitazione. Sono in grado di rimanere qui fino alla fine del periodo invernale come fossero in letargo per poi uscire verso la primavera quando le temperature sono più miti e possono lasciare così l’abitazione.

In inverno, anche se le porte e le finestre rimangono chiuse, questi insetti riescono sicuramente a trovare un passaggio per entrare in casa. Le zone accanto alle porte e agli infissi sono le aree e i luoghi prediletti dalle formiche. Dopo aver recuperato il cibo possono uscire dalla casa per riuscire a sostentarsi.

Formiche in casa: consigli

Per combattere le formiche in casa in maniera efficace ed evitare che possano entrare, è bene mettere in atto degli accorgimenti semplici e utili al tempo stesso. Considerando che sono attratte particolarmente dal cibo, si consiglia di fare attenzione ai residui di alimenti e di evitare di lasciare in giro briciole o sostanze zuccherose.

No alle briciole sul pavimento che vanno eliminate con l’aspirapolvere o aspirabriciole. Bisogna poi porre l’attenzione ai ripiani della cucina provvedendo a una pulizia usando un detergente specifico oppure una soluzione che sia a base di acqua e limone. L’odore degli agrumi è difficile da tollerare per questi insetti che si allontanano immediatamente.

Lo zucchero, la farina e gli alimenti dolci sono alimenti che esercitano una forte attrattiva per le formiche, quindi è bene porli in contenitori dai tappi ermetici e fare attenzione alla dispensa. Bisogna anche prestare attenzione agli imballaggi sistemando i cibi maggiormente a rischio in contenitori quali plastica, acciaio e vetro con chiusura ermetica.

Si consiglia poi di chiudere con silicone e materiale adatto gli infissi o le fessure nel legno o nei muri in modo che non possano entrare. Ci sono poi rimedi naturali da sfruttare come il bicarbonato o i fondi del caffè da mettere accanto a queste zone per tenerle lontani oppure puntare su un dispositivo tecnologico quale Ecopest Home, il migliore del settore.

Formiche in casa: rimedio

Per evitare l’uso di pesticidi e veleni che risultano essere dannosi e nocivi per l’ambiente e gli esseri umani, la soluzione è affidarsi a un prodotto che sia efficace e naturale. Tra i tanti rimedi, il migliore, attualmente in commercio, è Ecopest Home, un repellente che si differenzia da altri perché alimentato a corrente.

Un dispositivo innovativo e tecnologico che permette di tenere lontano, non solo le formiche in casa, ma anche altri insetti come le cimici, le mosche, gli scarafaggi, compreso i topi. In questo modo si ha un ambiente accogliente e senza essere invasi da questi animaletti. Non interferisce con altri dispositivi tecnologici ed è assolutamente sicuro.

Una soluzione economica dal forte impatto e dal design contenuto che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che tengono lontani questi insetti. Funge da barriera protettiva intorno all’abitazione anche grazie al raggio d’azione che copre circa 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 sette giorni su sette.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è ecologico, quindi alimentato senza l’uso di batterie che inquinano l’ambiente. Risulta essere sicuro sia per gli esseri umani che gli animali domestici. Inodore, senza emanare odori al momento dell’accensione e silenzioso, quindi non emette suono quando è in funzione. Una soluzione davvero efficiente, come testimoniano anche i consumatori con le recensioni.

L’unico modo sicuro per ordinare Ecopest Home e avere così un prodotto originale ed esclusivo è collegarsi al sito ufficiale, inserire i dati nel modulo di acquisto per poi essere contattati da un operatore che confermerà l’ordine provvedendo così all’evasione. Si beneficia della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal e carta di credito o in contanti alla consegna in 1-2 giorni lavorativi al corriere.

