Filippa Lagerback pubblica un video inedito di lei da giovane mentre posa in costume

Filippa Lagerback, modella svedese e showgirl molto nota della televisione italiana, è stata il volto fashion del programma Che tempo che fa. La sua bellezza è oggettiva e il suo stile ha sempre affascinato il pubblico, attento a ogni dettaglio da lei sfoggiato. Il 5 giugno 2023 Lagerback ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che la vede giovane, spigliata e in costume: i like sono stati tantissimi.

Filippa Lagerback: il video inedito mentre posa in costume da giovane

Sorriso smagliante, occhi azzurri e fluenti capelli biondi, Filippa Lagerback ha scelto di tornare un po’ indietro nel tempo e di condividere con tutti i suoi follower un contenuto inedito.

Lunedì 5 giugno 2023, infatti, la modella e showgirl svizzera ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un vecchio video inedito che la ritrae in posa mentre indossa un costume da bagno dorato. Il video risale a un suo vecchio provino e conferma che la bellezza di Lagerback è sempre stata assoluta e naturale.

Un po’ nostalgica, un po’ emozionata, Filippa Lagerback è andata a spolverare i vecchi ricordi e il video ha subito raccolto numerosi consensi dal pubblico che la segue da tempo.

Negli anni ’90 facevo videocasting per tanti lavori da modella, ti davano le istruzioni e spesso gli outfit (il completo oro non era certo mio) a seguire piccola intervista per farti conoscere meglio. La mitica luisaloi56 di Cityvideo mi ha vista crescere davanti alla sua videocamera e mi ha mandato alcune delle prime clip. Nella digitalizzazione sono diventate un po’ sfuocate, un po’ come i ricordi, ma che tuffo nel passato… e che pancia piatta!

È questa la caption che accompagna il post, con un sottofondo musicale di Roxette, Listen to Your Heart. Filippa Lagerback ha voluto fare un regalo a chi la segue e ha deciso di mostrare una piccola parte della sua vita prima del grande successo televisivo. La spontaneità davanti alla telecamera mista imbarazzo, la bellezza senza filtri del suo viso, un corpo snello e asciutto. Per non parlare del sorriso stupendo e degli occhi azzurro cielo, due elementi che nella sua bellezza fanno sempre capolino.

Il video di Filippa Lagerback mentre posa in costume da giovane ha raccolto migliaia di like e ha fatto spazio a tantissimi commenti. Spicca ovviamente quello della figlia Stella Bossari, che condivide un cuore rosso simbolico, in segno dell’amore che le unisce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Filippa Lagerback: stile confermato anche a Che tempo che fa

Lo stile di Filippa Lagerback è rimasto una certezza anche e soprattutto nel lavoro. Durante le messe in onda del noto programma Rai Che tempo che fa, infatti, la modella e showgirl ha sempre sfoggiato look iconici divenuti virali sul web. Elegante, raffinata, sempre in tendenza, le mise fashion di Lagerback non sono mai passate inosservate.

Ora che anche lei lascerà ufficialmente lo studio del programma condotto da Fabio Fazio, il pubblico dovrà attendere un po’ prima di rivederla nei suoi panni alla moda e in tutta la sua bellezza naturale.