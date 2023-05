Dopo l’annuncio del suo abbandono alla Rai, Fabio Fazio comincerà una nuova vita e lo farà con Discovery. La notizia che sta circolando sul web e che ha già fatto il giro del paese riguarda il suo nuovo contratto. Pare si tratti di cifre incredibili, quindi vediamo il tutto più nel dettaglio!

Il nuovo contratto con Discovery: Fabio Fazio guadagnerà il 30% in più rispetto a prima

Sono molte le persone rimaste di sasso alla notizia che Fabio Fazio lascerà la Rai. Eppure è tutto vero e il conduttore dopo una vita passata a condurre Che Tempo che Fa, lascerà in via definitiva il programma e l’azienda.

Pare che Fazio passerà a una nuova casa di produzione, ossia la Warner Bros Discovery Italia e pare che questo cambiamento sia dovuto a una questione prettamente economica. Il conduttore firmerà un contratto con Discovery e il suo guadagno sarà più alto di quello della Rai di circa il 30%.

Se vi stavate chiedendo a quanto ammonterà lo stipendio di Fazio, la risposta è molto semplice: il conduttore guadagnerà 2,5 milioni all’anno, che moltiplicati per 4 (anni di durata del contratto) arrivano a toccare i 10 milioni di euro.

Un contratto niente male per il conduttore, sia in termini ovviamente economici, sia in termini di durata, dato che la Rai non avrebbe potuto garantirgli lo stesso.

Tutto ciò senza poi considerare quanto andrà a incassare Officina, la società fondata nel 2017 e di cui ora Fabio Fazio è socio al 50% con Banijay.

Quanto guadagnava Fabio Fazio in Rai?

Sebbene non ci siano numeri certi, è però piuttosto chiaro che il conduttore di Che Tempo che Fa in Rai guadagnasse meno rispetto a quanto andrà a guadagnare ora con Discovery. Infatti, lo stipendio di Fabio Fazio alla Rai era di circa 2 milioni e 240 mila euro l’anno. Sicuramente la differenza tra i due stipendi dipende anche dagli standard previsti (e diversi) tra settore pubblico e settore privato. Pare anche che con il nuovo contratto con Discovery, il conduttore avrà anche una responsabilità editoriale, oltre a vestire i panni abituali di conduttore in prima serata.

Non si può fare altro che attendere aggiornamenti riguardo la sua nuova esperienza e augurargli sicuramente un in bocca al lupo.

Perché Fabio Fazio ha lasciato la Rai?

Ormai erano settimane che se ne parlava e la notizia è stata poi confermata. Fabio Fazio dirà addio alla Rai, ma lo stesso conduttore ha voluto specificare che non è stato “mandato via” dall’azienda, ma si tratta di un mancato rinnovo del contratto. Dopo alcuni giorni di dubbi e punti interrogativi, è arrivata la conferma e così il conduttore di Che Tempo che Fa lascerà il suo programma e lascerà definitivamente (almeno per i prossimi 4 anni) il mondo Rai.

Si attendono aggiornamenti sulle nuove esperienze che Fabio Fazio vivrà in Discovery: che programmi condurrà? Tornerà comunque con Che Tempo che Fa? Ci sarà ancora Luciana Littizzetto? Non resta che attendere per avere un quadro generale più chiaro e conciso.