Festa della donna: le migliori idee regalo in questo giorno

Il giorno 8 marzo è una data importante perché si celebra la festa della donna, un essere che ha combattuto e che continua a lottare per tante battaglie. Per celebrarla come merita, un piccolo dono è particolarmente gradito e apprezzato. Per chi non sa cosa donare alle amiche o alla compagna, qui una serie di consigli sulle migliori idee regalo che sicuramente apprezzerà.

Festa della donna

L’8 marzo è la festa della donna che si celebra un po’ ovunque, anche se è sbagliato forse considerarla in questo modo, sebbene in questa data si voglia ricordare tutte le lotte che le donne continuano a portare avanti in ogni ambito: dal sociale alla politica sino alla letteratura passando per il mondo del lavoro.

Una celebrazione che ha origine nei primi anni del 1900 a New York, in una industria tessile dove moltissime operaie morirono per via di un incendio scoppiato all’interno. Tantissimi poi gli eventi che si sono succeduti, a cominciare anche dalla conquista al diritto di voto fino a tantissime altre lotte che ogni giorno le vedono protagoniste.

Nel 1910, quindi a tre anni dalle tante operaie morte in seguito all’incendio nell’industria tessile di Cotton di New York, si è deciso di istituire una giornata internazionale interamente dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne. Da quel momento, sia negli Stati Uniti che in altri paesi europei, la festa della donna si è celebrata in giorni diversi.

Soltanto l’8 marzo 1947, quando le donne sono scese in piazza per manifestare per la fine della guerra, le istituzioni hanno pensato di promulgare questa data come giornata internazionale dell’operaia. Nei decenni successivi si è deciso poi di festeggiare la donna in questo giorno, ovvero l’8 marzo.

Festa della donna: idee regalo

Si tratta di una ricorrenza importante che rende omaggio a tutte le donne. Con l’occasione della festa della donna sono diverse le amiche che decidono di dedicarsi del tempo uscendo a cena fuori o anche commemorare questo giorno con alcuni regali. La mimosa è il simbolo, ma sono diverse le idee regalo da cui prendere spunto.

I regali beauty sono sempre considerati la migliore idea e quale occasione se non questa per coccolarsi e volersi bene. Quindi, tra le tante idee regalo si potrebbe pensare a una crema, una maschera, ma anche qualche candela da accompagnare le serate oppure una palette di ombretti, un rossetto, ecc.

Il profumo così come un set di spazzole elettriche esfolianti oppure anche un soggiorno o una giornata in una spa o centro benessere all’insegna del relax sono alcune idee che non possono mancare. Sono davvero tanti poi gli accessori per accompagnare i vari look: dai foulard agli occhiali da sole passando per borse iconiche che possono rispecchiare la personalità di ogni donna.

Non mancano poi i gioielli come braccialetti, collane oppure anelli passando per i libri. Sono diversi i libri che raccontano di storie di donne come Frida Kahlo o Simone de Beauvoir da cui trarre ispirazione. Infine, non mancano sicuramente doni come prodotti tecnologici, quali carica batterie o auricolari oppure qualcosa di dolce come biscotti e cioccolatini.

Festa della donna Amazon

Per questa occasione, il noto e-commerce di Amazon mette a disposizione diverse idee e offerte da non perdere. Se si clicca sull’immagine si possono visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica stila la lista delle tre migliori idee regalo in ogni settore per la festa della donna da scegliere tra le più apprezzate e desiderate dalle consumatrici.

1)Regalo festa della donna scatola cuore

Una idea regalo completa di una scatola a forma di cuore ripiena di cioccolatini accompagnata da mimosa e rosa rossa artificiale + un tubo di Baci Perugina. I cioccolatini sono classici e tipici del marchio. Una idea perfetta anche per San Valentino.

2)Yankee Candle candela profumata

Una candela profumata del noto marchio Yankee Candle in giara grande dal profumo intenso di gelsomino notturno, di caprifoglio dolce e di fiori di mandarino. Ha una autonomia fino a 150 ore con stoppini in cotone.

3)Renato Balestra eau de parfum donna

Un profumo del noto marchio dalla fragranza floreale e fruttata, molto elegante e indicato per una donna raffinata. Si compone di note di pepe rosa, mandarino e tagete, oltre a prugna e patchouli. Un profumo in una confezione di colore scuro da 100 ml che non è troppo dolce e non dà fastidio.

