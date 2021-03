Estate a Porto Cervo: visita la boutique di Modes di Leonardo Carpinteri

Stai organizzando le tue vacanze in Costa Smeralda? Tra escursioni in barca, aperitivi al tramonto e feste in spiaggia non dovrebbe mancare certo di cosa riempire le tue giornate e potresti avere, anzi, l’impressione che le tue ferie volino. Soprattutto se sei appassionato di moda, però, riservati un po’ di tempo per una sessione di shopping da Modes Porto Cervo.

Appartenente al gruppo Carpinteri, la boutique incarna il concept con cui lo stesso ha provato in questi anni a rivoluzionare l’idea di shopping, soprattutto se di shopping di lusso si tratta. Come gli altri punti vendita in località turistiche o rinomate (le Egadi, St. Moritz, eccetera), il negozio MODES a Porto Cervo è, così, una sorta di atelier dove ricerca del bello e sperimentazione si incontrano, già a partire dall’organizzazione degli spazi. La prima impressione che potresti avere è, infatti, di trovarti in uno spazio espositivo minimalista, ultramoderno e dove a farla da padrone è la perfetta armonia tra materiali e forme: progettati da studi architettonici e designer tra i più noti in Italia, i punti vendita MODES che si trovano in luoghi, come la Costa Smeralda, caratteristici da un punto di vista paesaggistico-naturalistico o artistico-culturale sono disegnati, infatti, per integrarsi come elementi vivi e organici nell’ambiente che hanno attorno e rispettarlo il più possibile.

Mix insoliti e straordinari e accessori di carattere in uno spazio espositivo da godere: la “formula” MODES a Porto Cervo

Se già la visita vale un’esperienza a sé, quello che puoi acquistare da MODES Porto Cervo è quello che può dare alle tue vacanze sarde un tocco davvero glam. La selezione del meglio delle collezioni Miu Miu, Prada, Balenciaga, Chloé, Versace – e l’elenco di firm di alta moda potrebbe continuare ancora a lungo – differenzia il negozio dalle altre boutique, pure ben assortite, della zona. Che tu stia cercando un completo casual da sfoggiare durante la passeggiata pomeridiana alla scoperta di un antico borgo abbandonato o un vestito elegante da serata di gala in barca, puoi trovare qui tutto l’assortimento di cui hai bisogno (anche in termini di taglie, colori, eccetera). La professionalità e l’esperienza degli addetti alle vendite dovrebbero fare il resto: con un consiglio di stile sempre pronto o una chicca fashion capace di rendere davvero unici i tuoi outfit sono l’alleato giusto per non sbagliare e fare buona figura su tutti, in ogni occasione. Forse da solo non avresti mai pensato, infatti, di poter abbinare un abito sottoveste a un blazer formale, ma il lavoro di ricerca di Modes da anni si concentra proprio su questo, sul proporre a valle ai propri clienti mix insoliti ma di assoluto carattere.

Tieni conto, comunque, che sei nel posto giusto anche se hai bisogno solo di un nuovo paio di sandali gioiello, una piccola borsa o una pochette con cui impreziosire i tuoi look in vista di un party esclusivo a cui non avevi in programma di partecipare. Come negli altri negozi MODES sparsi nel resto d’Italia, infatti, anche a Porto Cervo c’è una grande varietà di scelta quanto ad accessori di alta moda, dalla piccola pelletteria alle calzature, che dovrebbero aiutarti a rendere ancora più prezioso anche il look già di per sé più ricercato.