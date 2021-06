La cantante salentina Emma Marrone è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano odierno: a maggio 2021 ha dato inizio al suo Fortuna Tour con un concerto all’Arena di Verona, durante il quale ha sfoggiato una serie di look iconici.

Emma Marrone look concerto

La cantante salentina Emma Marrone ha dato il via al suo Fortuna Tour 2021 con uno spettacolare concerto all’Arena di Verona il 6 e 7 maggio, ovviamente rispettando le normative anti-Covid e relativi protocolli di sicurezza. Ad esempio i posti a sedere erano tutti lontani per assicurare il distanziamento tra i fans della cantante che assistevano al concerto.

Si tratta del primo concerto live dell’epoca post-Covid: Emma è la prima artista italiana a salire sul palco dopo le restrizioni e le chiusure della pandemia, aprendo una stagione estiva che si prospetta maggiormente produttiva per tutti gli artisti della musica e i lavoratori dello spettacolo, che hanno spesso protestato durante i mesi delle restrizioni.

Il primo concerto di Emma Marrone, nello spettacolare contesto dell’Arena di Verona, inaugura il Fortuna Tour che si svolgerà in numerose date e città d’Italia. La felicità dell’evento però è stata intaccata dalla terribile notizia della malattia del giovanissimo cantante Michele Merlo, di cui Emma era tutor nel talent show Amici di Maria De Filippi. Emma ha dedicato l’intero concerto al giovanissimo amico, augurandogli una pronta guarigione dalla leucemia fulminante che lo ha colpito.

Purtroppo il ventottenne è poi deceduto nella notte del 6 maggio.

Emma Marrone look concerto: la firma di una maison italiana

Emma ha indossato durante il suo concerto all’Arena di Verona una serie di capi di alta moda firmati da una notissima Maison italiana. Si tratta della fiorentina Gucci, che ha fornito all’artista salentina una serie di capi iconici della propria collezione per inaugurare il tour Fortuna 2021. Tra colori estrosi e trasparenze, i capi firmati Gucci e indossati da Emma hanno saputo valorizzare la sua grinta rock ma anche la sua femminilità e la sua estrosità. Anche gli accessori indossati da Emma sono firmati Gucci e precisamente il tutto fa parte della nuova collezione creata dal direttore creativo Alessandro Michele.

Emma Marrone look concerto: i capi indossati

Uno dei completi indossati da Emma Marrone e firmati Gucci è un iconico set coloratissimo con la classica stampa Gucci. Si tratta di un completo sportivo composto da una giacca oversize e degli shorts, il tessuto è un prestigioso twill di seta e la collezione è la GG Multicolor. A rendere estroso un completo già particolare è anche l’abbinamento con degli stivali alti suede di colore verde acceso.

Insieme al completo sportivo, Emma ha indossato anche un abito nero denso di trasparenze che esaltava la sua femminilità ed eleganza. L’abito midi è in chiffon nero con inserti in pizzo, impreziosito da una spilla a forma di fiore applicata sul petto. Il vestito lascia intravedere la biancheria, anch’essa firmata Gucci e in tulle nero. Anche qui non mancano gli stivali alti platform, stavolta in vernice nera.

Infine la salentina ha sfoggiato un look molto particolare, colorato e scintillante composto da un pantalone verde sotto un top viola e un cardigan verde crop entrambi tempestati di paillettes.