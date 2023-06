Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, è ormai un personaggio molto conosciuto al pubblico, grazie alle sue partecipazioni in diversi reality show. Scopriamo insieme che lavoro faceva prima della notorietà, e che continua a fare.

Edoardo Tavassi: che lavoro fa il fratello di Guendalina?

Edoardo Tavassi è un personaggio pubblico molto conosciuto. Fratello di Guendalina Tavassi ed ex compagno di Diana Del Bufalo, Edoardo ha partecipato a diversi reality show, come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Il mondo dello spettacolo lo ha sempre affascinato e attirato, ma in realtà non è sempre stato questo il suo ambito lavorativo. Gli spettatori, però, hanno subito apprezzato il suo carattere esplosivo, sincero e pieno di simpatia. Nella vita di tutti i giorni, Edoardo Tavassi lavora come videomaker. Ha una piccola società, come si scopre dal suo profilo Instagram, e lavora con Lucia Martella, la sua ex più importante. I due hanno avuto una lunga storia d’amore ma dopo la rottura hanno mantenuto degli ottimi rapporti. Lei si occupa di creare contenuti in ambito medico, soprattutto nel settore della chirurgia plastica ed estetica, ed Edoardo Tavassi si occupa di riprendere gli interventi e le spiegazioni dei medici, collaborando con le varie cliniche.

Il mondo dello spettacolo lo ha sempre incuriosito, ma vuole tenere i piedi per terra e non sembra intenzionato a mettere da parte il suo lavoro per un po’ di notorietà e di soldi facili. Lui stesso ha dichiarato di essere consapevole che questo improvviso successo può svanire da un momento all’altro. Lui si gode le sue esperienze televisive, che lo divertono e lo spingono a mettersi alla prova, ma poi torna sempre a fare il videomaker, che è sempre stato il suo lavoro.

Edoardo Tavassi: lo studio del doppiaggio

Edoardo Tavassi è un uomo con i piedi per terra, che mette al primo posto la sua carriera normale, lontana dai riflettori. Il suo lavoro ufficiale è quello del videomaker, ma ha seguito anche altri studi. Sicuramente vedere la sorella Guendalina entrare nel mondo dello spettacolo lo ha incuriosito, ma in realtà non era una strada che desiderava intraprendere quando era giovane. Per questo ha scelto di specializzarsi come videomaker, arrivando ad aprire una piccola società. Non ci sono particolari informazioni sul suo percorso di studi, ma lui stesso ha svelato di aver studiato doppiaggio, una sua grande passione insieme al videomaking. Edoardo Tavassi è riuscito ad ottenere alcuni piccoli ruoli in diverse pellicole, tra cui Il papà di Giovanna. Un lavoro difficile, ma sicuramente pieno di soddisfazioni, personali, professionali e anche economiche. Lui stesso ha svelato che tre battute doppiate nella pellicola citata gli hanno fruttato ben 1500 euro. Ora Edoardo Tavassi sta continuando a lavorare come videomaker, ma la notorietà che ha ottenuto potrebbe aiutarlo ad ottenere dei ruoli di doppiaggio più importanti nel futuro. Sicuramente è riuscito a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, soprattutto grazie alla sua simpatia e al suo carattere coinvolgente.