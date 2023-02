Scherzo nella notte al Gf Vip: Tavassi sveglia i “vipponi” con un megafono

Brusco risveglio nella notte per molti vipponi che stavano dormendo: Tavassi li ha attirati in salotto con un megafono, ma era uno scherzo.

Tutto è accaduto nella notte tra il 24 e il 25 febbraio quando molti “vipponi” si trovavano tra le braccia di Morfeo. Edoardo Tavassi, in quelle ore ancora in piedi, ha risvegliato i suoi coinquilini della casa, attirandoli in salotto con un megafono, il tutto mentre cercava di imitare la voce di uno degli autori.

Naturalmente si trattava di uno scherzo e c’è chi non si è fatto ingannare dal tranello.

Gf Vip, scherzo di Edoardo Tavassi nella notte

Come emerge da alcuni video che sono stati diffusi sui social, diversi “vipponi” sono apparsi frastornati.

C’è chi come Edoardo Donnamaria si è chiesto: “Tutti in salotto? Ma che sono matti?”. Milena Miconi, diversamente, si è svegliata e come altri ha voluto vederci chiaro su cosa stesse accadendo in quel momento. Dall’altra parte Tavassi rideva (e con lui Daniele Dal Moro). Poi è scappato e si è nascosto.

C’è chi non ci è cascato…

Ad ogni modo va detto ci sono stati diversi vip che si sono accorti fin da subito che era tutta una burla a cominciare da Sarah Altobello che aveva immediatamente capito che Tavassi stesse giocando con il megafono o ancora Antonella Fiordelisi che quasi con noncuranza ha detto in modo molto piccato: “È finto”.