E-cig senza nicotina. Solo vantaggi?

Sempre più persone scelgono la sigaretta elettronica. Maggiore risparmio economico e migliore salute rispetto ai modelli di sigarette tradizionali. Ma c’è anche qualche aspetto negativo?

Diverse motivazioni fano scegliere la sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica è entrata da diverso tempo ormai tra le abitudini di diversi fumatori che hanno abbandonato la modalità classica per lasciarsi inebriare da gusti molto buoni senza la preoccupazione di respirare sostanze che danno dipendenza. Non avere gli effetti collaterali è una delle motivazioni che ogni giorno spinge sempre più persone a passare al vaping. Nello specifico la sigaretta senza nicotina rappresenta auna validissima alternativa alla cicca che conosciamo tutti.

Limitare in modo importante la dipendenza

O meglio, le e-cig contengono nicotina vaporizzata che si unisce con ingredienti e anche aromi, evitando così la combustione che invece è presente nei modelli tradizionali. I vantaggi nel passare alla sigaretta elettronica senza nicotina sono evidenti. Scegliendo questa opzione si potrà diminuire la quantità proprio della nicotina con il passare del tempo, limitando sempre più anche la dipendenza dalla sigaretta tradizionale. La sensazione della fumata però rimane, senza però tutti gli effetti intossicanti e nocivi.

Modelli con diverse e determinate impostazioni

Il loro funzionamento è facile: bisognerà riscaldare la miscela di e-liquid per creare vapore senza nicotina, senza la combustione o i fuochi. Il dispositivo vede anche una batteria ricaricabile per l’alimentazione, da qui sarà determinata tutta l’aria che entra nella e-cig e la velocità con cui viene riscaldato il liquido. Le impostazioni di base sono uguali per tutti i modelli, tuttavia ci sono degli elementi aggiuntivi a seconda del singolo modello di una determinata marca. Si potranno utilizzare sigarette elettroniche a nicotina e, come stiamo spiegando, senza nicotina mantenendo la stessa sensazione piacevole di sempre.

Maggiore risparmio con i modelli elettronici

No agli effetti negativi che possono scaturire dalla presenza della nicotina. Non solo, un altro aspetto che incentiva l’utilizzo della sigaretta elettronica è quello economico, sempre da tenere in grossa considerazione. Via anche il fumo passivo, questi modelli garantiscono e producono vapore che come abbiamo accennato può essere di diversi aromi. Abbiamo visto gli aspetti positivi. Ci sono però elementi negativi? Cosa si rischia a fumare una sigaretta elettronica senza nicotina?

Ci sono anche effetti negativi?

Diversi studi hanno dimostrato come, quando è assente la nicotina, con lo svaping sono rilasciate altre sostanze chimiche che potenzialmente possono essere pericolose. Sulla materia gli esperti continuano a confrontarsi. Resta il fatto che ognuno può scegliere il modello senza nicotina più adatta: dai modelli usa e getta a quelli ricaricabili. I primi garantiscono pochi problemi, i secondi offrono maggiori funzioni per esaltare la sigaretta elettronica. Siete curiosi di provare modelli di e-cig senza nicotina? Ci saranno diversi ingredienti, aromi e vitamine. L’importante sarà anche garantire una giusta assistenza ai clienti, questo si dovrà tenere in considerazione quando si sceglierà un determinato modello o casa produttrice.

Scegliete l’e-cig: salute e risparmio economico

La dose controllata di vapore di nicotina, molto bassa, soddisfa lo stesso il desiderio senza i pericoli del fumo di tabacco. Tanti vantaggi, la sigaretta elettronica vi aspetta: migliore salute e risparmio economico.