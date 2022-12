Tra i 45 e i 55 anni, il corpo della donna va incontro a una serie di cambiamenti sia fisici che ormonali, ma anche emotivi che ne condizionano il percorso e che prendono il nome di menopausa. Considerando che, in questa fase, il peso si accumula, è necessario seguire una dieta nel periodo menopausa per poter perdere i chili in eccesso e quindi dimagrire.

Dieta nel periodo menopausa

Durante questa fase che si preannuncia particolarmente delicata e piena di sconquassi soprattutto ormonali, diventa molto importante badare alla propria alimentazione considerando che si è spesso soggetti a variazioni e oscillazioni di peso. Per questi motivi, la dieta nel periodo della menopausa è un regime da seguire con la dovuta attenzione.

Inserire nel proprio programma dei cibi che siano ricchi di nutrienti adeguati e necessari permette di alleviare i sintomi di questa fase che le donne attraversano nell’arco che va tra i 45 e i 50 anni. Inoltre, smaltire le calorie accumulate a questa età non è mai facile, considerando che il metabolismo va a rallentare subito dopo i 50 anni.

Inoltre, l’organismo non funziona più come un tempo e si vanno ad accumulare chili in eccesso nel tessuto adiposo a livello addominale. Mangiare bene e sano è molto importante in qualsiasi aspetto della vita, a intorno alla fase della menopausa diventa fondamentale proprio per riuscire a mantenersi in forma e anche affrontare gli anni successivo in modo salutare.

Scegliere la dieta nel periodo menopausa permette di prevenire l’osteoporosi, grazie all’apporto di calcio e vitamina D. Inoltre, evita di essere in sovrappeso considerando che risulta poi difficile tornare al proprio peso forma, riduce le vampate di calore e i sintomi legati a questo periodo, oltre a stimolare il metabolismo.

Dieta nel periodo menopausa: consigli

In un regime quale la dieta nel periodo menopausa diventa importante seguire e consumare una alimentazione che non sia solo variegata e salutare, ma che fonda i suoi principi sullo stile mediterraneo in modo da sostenere i cambiamenti ormonali a cui si va incontro riuscendo ad alleviare gli effetti di questo periodo.

Bisogna anche rispettare il fabbisogno e apporto calorico senza compromettere il bilancio energetico. Si consiglia di nutrirsi di alimenti che siano leggeri, rinfrescanti e ricchi di nutrienti, quali verdure come le crucifere a cui appartengono broccoli, cavolfiori, ricchi di antiossidanti che combattono i radicali liberi.

Insieme alle verdure, anche la frutta come le mele, le arance, i kiwi, i classici prodotti di stagione che sono molto importanti per il benessere della pelle. Inoltre, è bene fare attenzione alla frutta ricca di zuccheri e di calorie, quali uva, banane, fichi, castagne, ecc. che sarebbe meglio evitare. Non possono mancare i cereali integrali come farro, quinoa e riso.

Sono cereali che saziano e sono ricchi di fibre, oltre a essere ricchi di proteine vegetali. Nella dieta nel periodo menopausa non mancano poi il pesce azzurro e grasso come lo sgombro, l’aringa, l’anguilla e le sardine perché ricchi di Omega 3 che proteggono il sistema cardiovascolare. Ci sono poi gli alimenti ricchi di fitoestrogeni come la soia, il tofu, le noci, i legumi, oltre ai semi di lino, di zucca e di girasole.

Dieta nel periodo menopausa: integratore naturale

