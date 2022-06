Destinazioni low cost per volare dall’aeroporto di Malpensa quest’estate

Arriva l’estate e con essa la voglia di prendersi il meritato riposo dopo un anno di impegni e di lavoro. Tantissime sono e soluzioni che in questi mesi vengono proposte e che possano soddisfare tutte le esigenze delle persone, dal mare alla montagna, passando per la visita di una grande città internazionale. Sono diverse anche le soluzioni di viaggio per questo periodo, c’è chi preferisce spostarsi con la propria automobile, chi in treno e chi si affida al trasporto aereo, magari da uno degli aeroporti più grandi ed importanti italiani, quello di Milano Malpensa. L’hub lombardo è centro importante per turisti che arrivano e partono dal capoluogo meneghino per visitare la zona del nord Italia.

Lasciate in totale sicurezza l’automobile nel parcheggio low cost

Proprio chi parte può godere di diverse destinazioni low cost, soluzioni dell’ultimo istante a prezzi davvero vantaggiosi per permettere a chiunque di poter godere del meritato riposo. Non bisogna nascondere il fatto che in questo particolare periodo economico in molti tendono ad acquistare voli economici, scegliendo quelle compagnie aeree che con le loro proposte possano accontentare un pubblico più ampio possibile. In fondo raggiungere MXP non è difficile per una buona parte della parte settentrionale del nostro Paese, sia con i mezzi pubblici che con la propria automobile. Nessun problema per questa ultima soluzione: il parcheggio Malpensa low cost vi permetterà di poter prenotare il posto, avere la sicurezza e la garanzia che l’automobile sarà al sicuro con prezzi vantaggiosi.

Raggiungete le splendide spiagge del Sud

Chi sceglie di partire dall’aeroporto di Milano Malpensa avrà la possibilità di raggiungere città italiane e internazionali tra le più belle ed importanti. In questa stagione, infatti, sarà ampliata l’offerta su città come Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria e molte altre grazie a vettori leader del settore come Ryanair, WizzAir o EasyJet con diverse possibilità di orario e prezzo. Un grande vantaggio per coloro che amano il meridione italiano, sia per visitare la parte storica e culturale delle città più belle che per raggiungere le spiagge e il mare incantevoli delle regioni del Sud, uno spettacolo vero invidiato da tutto il mondo.

Volare da MXP per conoscere capitali europee e città oltreoceano

Da Malpensa si può volare per le vacanze anche oltre i confini nazionali e si possono raggiungere le città più belle d’Europa e intercontinentali. Basti pensare che con meno di un paio d’ore si possono raggiungere località come Parigi, Londra, Amsterdam e Barcellona. Insomma, sarà un’estate da vivere tutta in alta quota con collegamenti che vedranno l’hub di Milano Malpensa come uno degli aeroporti con maggiore movimento di compagnie low cost per le vacanze di tantissimi italiani e stranieri. Ma il sogno del viaggio può raggiungere anche destinazioni più lontane come, ad esempio, il volo che vi porterà da MXP fino a New York, per visitare e conoscere una delle città più famose, multiculturali, straordinarie e affascinanti del mondo. Non perdete l’occasione allora, raggiungete Malpensa, lasciate in tutta sicurezza la vostra automobile e preparatevi a una vacanza da sogno.