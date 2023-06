Depilazione last minute: come farla a casa

Il raosio, le strisce depilatorie sono solo alcuni strumenti che possono aiutare per una depilazione last minute da fare a casa.

In vista della stagione estiva e dell’appuntamento con la spiaggia, è importante prendersi cura della pelle delle gambe in modo che siano lisce e morbide. Per presentarsi nella forma migliore, la depilazione last minute consente di ottenere ottimi risultati grazie a strumenti e consigli che si possono leggere nei paragrafi seguenti.

Depilazione last minute

può capitare di organizzare una giornata al mare o in piscina, ma rendersi conto di non essere andate dall’estetista per sfoggiare gambe lisce e morbide. Per coloro che non hanno tempo, è possibile affidarsi alla depilazione last minute, un trattamento da fare in casa in poco tempo e con i giusti risultati e benefici.

Un trattamento del genere da fare a casa, magari sotto la doccia con l’acqua calda è un’ottima soluzione dal momento che aiuta a liberare rapidamente i pori e quindi estirpare i peli. bisogna poi preparare la pelle alla depilazione usando uno scrub in modo che l’epidermide sia ben detersa e liscia per poi passare a una crema che calma le irritazioni e rossori.

Oltre ai prodotti giusti, per la depilazione last minute da fare a casa si ha bisogno anche di calma, tempo e della giusta dedizione da fornire a questo trattamento. Ci sono dei metodi che permettono di farla durare a lungo, come applicare del ghiaccio nella zona da trattare o delle creme a base di zinco che vanno a indebolire il pelo.

No all’uso di deodoranti o profumi con alcool dal momento che non sono indicati poiché vanno a infiammare la pelle. In caso di abbronzatura è bene usare delle spugne che siano delicate e che abbiano anche funzione idratante in modo da proteggere la pelle subito dopo l’epilazione.

Depilazione last minute: consigli

Per una depilazione last minute da fare a casa, sono indispensabili coloro che, in gergo, vengono chiamati gli strumenti del mestiere. Sebbene non sia molto inviso nei centri di bellezza, il rasoio è lo strumento adatto poiché comodo e veloce. Inoltre, bastano davvero pochi minuti da usare sotto la doccia per ottenere un bell’effetto.

In commercio si trovano diversi modelli, alcuni con la testina sottile che permette di avere gambe lisce e morbide in poco tempo. Un altro strumento molto efficace consiste nelle strisce depilatorie, indicate per un ritocco veloce. Ultimamente è possibile trovarle a base di biossido di titanio che ha proprietà lenitive. Una striscia del genere è adatta per aree sensibili come la zona bikini o le ascelle.

Coloro che non amano la ceretta, possono optare per la crema depilatoria che è una soluzione pratica dal momento che elimina i peli superflui in qualsiasi area del corpo. Rispetto alla cera, taglia il pelo invece di estirparlo. La crema depilatoria del marchio Veet è una buona scelta a base di aloe vera che garantisce anche una buona profumazione.

Uno strumento molto utile per la depilazione last minute è l’epilatore a luce pulsata che in 15 minuti permette di avere gambe lisce e morbide. ha un sensore che è indicato per adattarsi a ogni tipo di pelle in modo da non creare irritazioni. Si consiglia sempre di preparare la pelle al trattamento con creme e prodotti adatti.

Depilazione last minute: prodotti Amazon

Un trattamento che necessita di prodotti e strumenti adeguati disponibili sul noto e-commerce di Amazon con buoni prezzi. Cliccando sulla foto si possono visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori prodotti per la depilazione last minute con una recensione dettagliata di ogni articolo.

1)Epilatore viso

Un epilatore elettrico a luce incorporata 2 in 1 che elimina i peli superflui del viso. Dotato di due testine placcate oro indicato per la pelle di ogni donna, anche quella maggiormente sensibile. Un mini epilatore con luce a led maneggevole e che è possibile portare ovunque. Si ricarica tramite chiavetta USB. Indolore e adatto anche per le sopracciglia.

2)Veet cera strisce

Una confezione da 20 strisce depilatorie della Veet che rimuovono i peli dalla radice per una durata di 4 settimane. Sono strisce per il viso che riducono i peli garantendo una pelle esfoliata. Il marchio è un leader in questo settore. Sono strisce molto facili da usare con risultati sicuri.

3)Philips HP 6341/00 Ladyshave wet &Dry

Uno strumento a batteria per una rasatura comoda e pratica anche grazie all’impugnatura ergonomica. Una depilazione senza filo che garantisce la massima protezione della pelle. Da usare sulla pelle bagnata e asciutta. Indicato per ogni zona del corpo, compreso le più sensibili.

Alla depilazione last minute si possono aggiungere i migliori modelli di epilatore a luce pulsata per una rasatura facile.

Tra i prodotti di depilazione, anche l’epilatore a luce pulsata.