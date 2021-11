Ha creato sconcerto e indignazione il video che Denis Dosio ha pubblicato su OnlyFans, trovato irrispettoso e di cattivo gusto. Ora il giovane influencer, già al centro di scatti hot sui suoi social, replica alle critiche ricevute.

Denis Dosio replica alle polemiche sul video con le patatine fritte

La notizia ha fatto il giro del web e il video è diventato virale, suscitando numerosi commenti negativi. Il suo nome, per via del video con il suo fondoschiene e le patatine fritte di una famosissima catena di fast food, è finito in tendenza su Twitter.

Gli utenti, tuttavia, lo hanno criticato duramente. A distanza di poche ore è arrivata la risposta del diretto interessato.

Denis Dosio replica alle polemiche sul video con le patatine fritte: il post

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Denis Dosio ha voluto replicare alle critiche sdrammatizzando sull’accaduto.

L’ex gieffino ha commentato le polemiche che lo vedono protagonista e lo ha fatto con ironia. Su Instagram l’influencer, che sfoggia una felpa con le patatine fritte, ha ripreso l’arrivo di una consegna delivery (rigorosamente a base di patatine).

Con lui il grande amico Francesco Chiofalo, che in sottofondo commenta: “Che stai comprando, patatine fritte? Bro, basta con queste patatine fritte eh. Mi stai mandando al manicomio con queste patatine fritte, ora basta”.

“Ma perché?”, si chiedono alcuni utenti. Altri non nascondono l’indignazione e commentano: “Ho appena visto il video in cui Denise Dosio si mette le patatine nel c**o: sto soffrendo tantissimo”.

E ancora: “Nella mia vita ho visto tante cose sconcertanti che mai avrei pensato di vedere, ma dopo aver visto un video di Denis Dosio che si ficca delle patatine nel c**o non so più cosa aspettarmi”.