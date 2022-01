Ci ha lasciato dopo un lungo ricovero David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. L’uomo aveva 65 e le continue complicazioni al sistema immunitario lo avevano costretto ad una lunga degenza. A piangere la scomparsa di David Sassoli ci sono la moglie e i figli, sempre tenuti lontani dai riflettori e dall’interesse dei giornalisti.

La sua famiglia abita a Bruxelles dopo un lungo periodo passato a Roma, ed è composta dalla moglie Alessandra Vittorini e dai figli Livia e Giulio. Con la moglie si conosceva dai tempi del liceo.

David Sassoli: chi sono moglie e figli

Da sempre una persona riservata, questo forte senso di privacy si è esteso all’intera famiglia di David Sassoli, includendo moglie e figli. L’ormai ex Presidente del Parlamento Europeo si è spento all’età di 65 anni dopo una lunga degenza causata da problematiche al sistema immunitario.

L’uomo ha lasciato prima di tutti una moglie e due figli, di cui sappiamo ben poco perché si sono mantenuti sempre lontani dalle luci dei riflettori. Nonostante la grande discrezione, sappiamo che la moglie di David Sassoli è Alessandra Vittorini, e che i due si erano conosciuti fra i banchi di scuola, durante il liceo.

In seguito al matrimonio fra i due sono nati due figli, Livia e Giulio. Di entrambi si sa davvero poco, considerata la grande riservatezza dei genitori.

Infatti nessuno di loro ha profili sui social media o account pubblici di qualsiasi tipo. La famiglia è sempre stata unita, ma negli ultimi tempi si era stretta ancora di più intorno alla figura del padre, in seguito alla sua malattia. Dopo un lungo periodo di vita a Roma si erano infatti trasferiti a Bruxelles per stare al fianco di David Sassoli dopo la sua nomina a Presidente del Parlamento Europeo.

Chi è Alessandra Vittorini

Sulla figura di Alessandra Vittorini abbiamo decisamente più informazioni, dal momento che la donna ricopre diverse cariche pubbliche. Nasce il 27 Settembre 1957 a L’Aquila, in Abruzzo, ed è del segno zodiacale della Bilancia. Alessandra Vittorini ha una formazione accademica di tutto rispetto, ed è un architetto prima di tutto. In questo ha ripercorso i passi del padre, Marcello Vittorini, un noto urbanista e ingegnere. Ha conseguito un Dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana e nel 1983 ha ottenuto l’abilitazione professionale. Nel 1985 si è poi iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma. Fra i suoi numerosi studi c’è anche la frequentazione della Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti.

Negli anni ha accumulato diverse importanti pubblicazioni a suo nome, tutte nell’ambito del suo settore professionale. Oltre a tutte queste conoscenze parla anche due lingue in modo fluente, l’inglese e il francese. La svolta nella carriera è avvenuta nel 2015, quando Alessandra Vittorini è passata al vertice della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila e i Comuni del cratere. Grazie a questo ruolo è diventata la responsabile degli interventi di restauro della Basilica di Collemaggio, grazie ai quali l’Italia ha vinto l’European Heritage Award nel 2020.