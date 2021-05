Le creme solari colorate per il viso sono l’ultima frontiera della cura della pelle e del make up: in un unico prodotto si potranno avere i vantaggi del fondotinta e gli effetti protettivi della crema solare.

Crema solare colorata per il viso

Con l’arrivo dell’estate è fondamentale proteggere la pelle del viso dai raggi UV, non solo quando si va al mare o in montagna ma quotidianamente. In effetti la crema solare protettiva andrebbe applicata tutto l’anno, anche se si vive in città, ma in estate i raggi del sole si fanno più forti e potrebbero danneggiare la pelle a lungo andare. Le creme solari in commercio non sono più quelle di una volta, molto dense e corpose e difficili da assorbire: i nuovi prodotti si assorbono facilmente e non lasciano patine bianche.

Essa si dovrebbe applicare sul viso ogni giorno, per poi procedere all’applicazione della crema idratante e del fondotinta per ottenere una skincare completa e un make up resistente.

Nel mondo della cosmesi però sono approdati nuovi prodotti che fondono le proprietà protettive e schermanti delle creme solari a quelle coprenti e uniformanti dei fondotinta. Si tratta delle creme solari colorate per il viso, che uniscono i benefici protettivi della crema solare alle esigenze di coprenza e di make up del fondotinta.

Ne esistono molteplici in commercio, a seconda delle proprie esigenze.

Crema solare colorata per il viso: quali acquistare

Le creme solari colorate per il viso stanno spopolando sempre di più in quanto, in un solo passaggio, si possono coniugare gli effetti della crema solare e del fondotinta. In sostanza vengono uniti dei pigmenti colorati che illuminano e uniformano il viso alla tradizionale crema solare. Ne esistono sostanzialmente due tipi: quelle fluide, che hanno un effetto più leggero ma sono più facili da applicare e quelle compatte, che permettono di ottenere una maggiore coprenza. Tra le creme solari colorate per il viso nella versione fluida, le più famose e acquistate sono la Soleil Bronzer Sun BB Cream SPF 50 di Lancôme – che dà una protezione solare molto alta e che contemporaneamente si rivela ideale per coprire le imperfezioni – e la Ginzing SPF 40 Energy-Boosting Tinted Moisturizer di Origins, la quale offre una protezione leggermente più bassa ma dona un velo di colore all’incarnato in modo molto efficace.

Se invece si vuole optare per le creme solari colorate per il viso nella versione compatta, che dà maggiore coprenza, Compact Solaire Minéral SPF30 di Clarins è uno dei prodotti migliori in commercio. Altri prodotti validi sono la 365 Sun Compact SPF30 di Lancaster e la Dreamskin Moist & Perfect Cushion SPF50 di Dior.

Crema solare colorata per il viso: come usarla

Le creme solari colorate per il viso sono molto semplici da usare e bisognerebbe applicarle ogni mattina prima di uscire di casa. Si può applicare quindi al posto del fondotinta. Le creme con texture fluida potranno essere applicate con l’apposita spugnetta oppure con un pennello adatto: i passaggi da svolgere sul viso per applicarla sono come quelli del fondotinta. Anche la crema solare colorata deve essere fissata al viso, specialmente se si ha una pelle particolarmente grassa. Si potrà quindi concludere l’applicazione con della cipria.

