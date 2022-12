Couperose sul viso: i migliori rimedi

La pelle del viso appare molto delicata e sensibile ai fattori esterni che possono danneggiarla. Alcune cause e motivi di rischio portano alla couperose sul viso, un inestetismo molto diffuso e comune che si può trattare con i migliori rimedi a base naturale che possono aiutare a ridurla e anche a nasconderla un po’.

Couperose sul viso

Considerata una imperfezione o inestetismo cutaneo, la couperose sul viso preoccupa molto perché riguarda la pelle soprattutto nella zona delle guance e del naso. Tende a presentarsi e manifestarsi con delle venuzze di colore rossastro che compaiono in questa area e che sono simili a una ragnatela. Un disturbo che colpisce le donne tra i 30 e i 40 anni che hanno la pelle molto chiara e secca.

Questa imperfezione o inestetismo, proprio come le macchie cutanee, può influire sullo stato d’animo e avere risvolti psicologici. Per questa ragione, risulta molto importante, come spiegano anche gli stessi esperti, cercare di non sottovalutarla e trovare rimedi adeguati per poterla trattare in modo naturale.

Un disturbo che dipende molto dai vasi capillari e dalla dilatazione sanguigna. I capillari non riescono a tornare alla posizione iniziale per cui risultano maggiormente visibili assumendo così l’aspetto di una rete o ragnatela sul viso. Sono diverse le cause e i fattori che possono scatenare il problema della couperose sul viso.

Tra i fattori che influiscono di più vi sono sicuramente la predisposizione familiare e anche i disturbi dovuti alla circolazione sanguigna, considerati la causa principale. Alcuni stati d’animo come l’ansia e le emozioni particolarmente forti tendono a influire in modo negativo così come gli sbalzi di temperatura o l’esposizione ai raggi UV.

Couperose sul viso: cosa fare

Per rendere meno evidenti queste venuzze e quindi la couperose sul viso, ci sono una serie di trattamenti e accorgimenti che i soggetti dovrebbero adottare. Bisogna avere cura della propria pelle cercando di detergerla e purificarla in profondità. Bisogna usare degli emollienti o dei dermocosmetici in modo da stimolare l’idratazione e rendere la pelle maggiormente pronta agli stimoli esterni.

Si consiglia di non usare cosmetici che abbiano sostanze come l’alcool o il mentolo in quanto ritenute particolarmente aggressive per la pelle. L’esposizione al sole è da evitare soprattutto nelle ore più calde della giornata e, nel caso, rinfrescare la cute con un nebulizzatore spray. L’applicazione solare è fondamentale quando ci si espone ai raggi.

Considerando che una delle cause della couperose sul viso è la circolazione sanguigna, è consigliabile consumare dei cibi che siano ricchi di bioflavonoidi e che aiutino a stimolare il microcircolo come mirtilli, lamponi, uva rossa e anche kiwi. Infine, si raccomanda di limitare il consumo di alimenti troppo piccanti.

Ci sono poi tre fasi da seguire durante il trattamento che comprendono: la purificazione, il tonificante e l’idratante. Sono tre step, passaggi da seguire attentamente in modo da prendersi cura della propria pelle usando prodotti che siano ipoallergenici. Bisogna agire in maniera tempestiva per poter prendersene cura nel modo adeguato ed evitare danni peggiori alla pelle.

Couperose sul viso: rimedi Amazon

Per trattare questa imperfezione sono diversi i rimedi e le creme disponibili a un buon prezzo. Basta cliccare l’immagine per visualizzare le promozioni. Qui sotto vi è una classifica con i tre migliori prodotti per la couperose sul viso che sono tra quelli maggiormente vantaggiosi e apprezzati dai consumatori con una descrizione del prodotto.

1)Vovees CPR6 crema viso couperose

Una crema viso indicata sia per il giorno che la notte dalle proprietà calmanti, idranti, lenitive e anche emollienti con estratti naturali quali rusco, camomilla, malva, burro di karitè. Adatta per pelli sensibili, si assorbe rapidamente senza lasciare residui. Ha una texture leggera e cremosa. Un prodotto italiano testato dermatologicamente.

2)Rosacure Intensive Emulsion

Un prodotto adatto per proteggersi dall’esposizione solare con fattore di protezione 30 nella confezione da 30 ml. Un prodotto di bellezza unisex molto comodo da usare e portare sempre con sé. Ha proprietà idratanti e funziona molto bene sia sulla pelle arrossata, ma anche adatta per la dermatite seborroica.

3)Avène crema antirougeurs

Una crema in confezione da 40 ml per pelli arrossate e anche sensibili. Un prodotto emulsionante adatti per pelli miste soggette sia a rossori che a tendenza couperosica. Protegge dal sole grazie a un alto fattore di protezione 30. Funge da barriera proteggendo la pelle dai fattori esterni che rischiano di danneggiarla.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.