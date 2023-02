Da Wonder Woman sino a Mercoledì Addams passando per altre tipologie, sono i migliori costumi di Carnevale da donna originali e fantasiosi.

Il 21 febbraio si festeggia martedì grasso e, con le scuole chiuse, per molti è l’occasione per travestirsi e mascherarsi. In commercio sono davvero tanti i costumi di Carnevale da donna che si possono scegliere e indossare per cambiare i propri panni per un giorno. Vediamo alcuni di questi travestimenti e le tendenze del 2023.

Costumi di Carnevale da donna

Con il Carnevale ormai prossimo, bisogna pensare anche a quali costumi indossare nel caso si fosse invitati a una festa o un ballo in maschera. I costumi di Carnevale da donna sono l’occasione per sfoggiare qualcosa di diverso e di originale rispetto al solito. L’abitudine di mascherarsi e indossare abiti che non si indosserebbero mai risale ai tempi antichi e, con l’arrivo del Carnevale, si amplia ogni anno.

Un altro fattore importante da valutare è sicuramente anche il tipo di tessuto e di materiale adatto con cui si può realizzare il proprio costume. Si va da un tessuto come il cotone che solitamente è usato insieme a un altro come il poliestere. Un materiale resistente e duraturo perfetto per garantire dei bei abiti.

Oltre ai costumi di Carnevale, bisogna anche pensare agli accessori che sicuramente sono molto importanti dal momento che permettono di arricchire il proprio abito e outfit. Per quanto riguarda gli accessori, alcuni sono già inclusi nella confezione come per esempio la bacchetta nel caso di un abito da principessa, mentre in altri casi bisogna acquistarli separatamente.

Come per ogni abito, anche per quello di Carnevale bisogna optare per dei modelli che facciano sentire a proprio agio e comodi in modo da potersi muovere e spostare liberamente senza troppi intralci o ingombri, quindi no ai costumi troppo larghi o eccessivamente svolazzanti.

Costumi di Carnevale da donna: consigli

Sono davvero tanti i costumi di Carnevale da donna da poter scegliere. Per quest’anno, vi è davvero l’imbarazzo della scelta con tante idee e novità da copiare per essere al top anche in questa occasione. Basta dare una occhiata alle ultime tendenze per trovare diversi modelli. Alcuni costumi sono maggiormente strutturati, mentre altri più originali.

Per quanto riguarda le tendenze di quest’anno, si punta molto ai personaggi delle serie televisive e dei film. Infatti, complice il grande successo di Mercoledì Addams, sono diversi coloro che vogliono vestirsi da questo personaggio adottando gli abiti e il look tipico che l’hanno resa famosa. Non mancano poi le tante idee economiche e originali che si possono trovare sul noto e-commerce di Amazon dove è possibile sbizzarrirsi con travestimenti vari adatti a tutti.

Oltre a Mercoledì Addams, sono anche diversi gli altri personaggi cult come La sposa cadavere tratta del film di Tim Burton, molto facile anche da realizzare soprattutto per quanto riguarda il trucco. Il costume da Wonder Woman è perfetto per i party perché permette di non passare inosservati.

Non mancano poi i costumi Carnevale dei grandi classici come la diavolessa oppure la dottoressa o anche i personaggi di Avanti un altro come la Pin up anni Cinquanta. Ci sono alcune versioni classiche che non tramontano mai come la maga o anche Biancaneve o Cenerentola. Insomma, sono davvero tanti gli abiti e le idee per cui si troverà l’ispirazione migliore possibile.

Costumi di Carnevale da donna Amazon

Per trovare il travestimento migliore, il noto e-commerce di Amazon propone diversi modelli con offerte da non sottovalutare. Cliccando sull’offerta si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto stila i tre migliori costumi di Carnevale da donna scegliendo tra quelli più desiderati con una descrizione di ognuno.

1)Leg Avenue 5 pezzi set splendida Mad Hatter

Un costume di Carnevale molto particolare e bello che si caratterizza per una giacca in velluto con chiusura in velcro, cintura con fibbia dorata, papillon e cappello a cilindro. Un vero e proprio completo che si caratterizza per cappello, giacca e cilindro. Disponibile fino alla taglia 50. Davvero molto carino e ben fatto.

2)Rubie’s IT888239 – S – costume Supergirl

Un modello di costume per adulto da donna che raffigura Supergirl, sicuramente un personaggio positivo e carico di energia. nella confezione è incluso tutto il necessario per indossarlo completo di vestito, cintura, mantello compreso anche i corpi stivali. Un completo e costume molto accurato e fatto bene diverso dai soliti costumi di Carnevale.

3)Fiestas Guirca costume donna carcerata

Un costume da prigioniera che si compone di un abito a righe orizzontali di colore bianco e nero. Particolarmente attillato con cappello della stessa fantasia. Una bad girl realizzato in buona qualità e perfetto per una festa di Carnevale o una parata di carri allegorici.

Oltre ai costumi di Carnevale da donna, anche i migliori travestimenti per la coppia.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.