Costumi di Carnevale per lei: le migliori idee

Tra poco sarà Carnevale, una festa divertente e ricca di coriandoli e di travestimenti. Non è solo una festa dei bambini, ma anche per gli adulti che si divertono a travestirsi e cambiare look. Cerchiamo di capire quali costumi di Carnevale sono adatti per la donna e le migliori offerte che si trovano sul sito di Amazon.

Costumi di Carnevale per lei

Carnevale è ormai dietro l’angolo e questo periodo significa soltanto una cosa per molti: mascherarsi, essere altro dal solito, trasformarsi per un giorno. Manca poco all’arrivo del martedì grasso e anche gli adulti amano vestirsi e mascherarsi nei modi più assurdi per cambiare look per almeno una giornata.

Può essere l’occasione per indossare i panni dei personaggi preferiti e scatenarsi, magari ai balli e alle feste in maschera a cui si partecipa.

Fin da ora, sono in molti a cercare tra le bancarelle, i negozi, ma anche online, quali costumi di Carnevale da donna indossare in modo da stupire e sbalordire.

La cosa importante quando si cerca un costume di Carnevale è optare per qualcosa che sia diverso dal solito. Provare a uscire fuori dagli schemi con un travestimento o una maschera che stupisca, lasciando tutti a bocca aperta. Si consiglia di lasciarsi andare e provare a esagerare con il trucco, il vestito in modo da creare qualcosa di originale e particolare al tempo stesso.

Per chi ha poco budget a disposizione da spendere, ma vuole lo stesso partecipare a qualche ballo in maschera o festa, è possibile anche creare dei costumi di Carnevale per lei con alcuni indumenti e abiti che si ha in casa. Bastano davvero poche cose, quali una maschera da applicare in viso, una parrucca e un po’ di trucco, un costume adatto e il travestimento è pronto per l’occasione.

Costumi di Carnevale per lei: modelli

La gattina, il fantasma, ma anche la mummia, sono alcune idee di costumi di Carnevale per lei da indossare in occasione di questa festa che si celebra a breve. Qui forniamo una serie di consigli e suggerimenti sul travestimento più adatto in modo da stupire e sbalordire. Il costume da Cat woman è molto semplice e facile da realizzare a casa.

Per farlo, è sufficiente una calzamaglia nera, un maglioncino a dolce vita, una maschera e la coda, molto facile da realizzare e il travestimento è pronto. Le principesse, le damine del 700 in perfetto stile veneziano, insieme alle fate o a Wonder Woman sono sicuramente dei classici tra i costumi di Carnevale per lei.

Chi ama l’arte può sbizzarrirsi e travestirsi da una artista come Frida Kahlo, una vera e propria icona. Si tratta di un costume molto facile e semplice da indossare: basta una gonna in stile messicano e una camicetta colorata e una collana di fiori per diventare come questa artista molto amata e apprezzata da ogni donna.

Le donne possono trarre ispirazione e spunto anche da alcuni personaggi dei film preferiti, come la donna pirata oppure la sposa cadavere, molto facile da realizzare per quanto riguarda il make up. Ci sono poi alcune maschere caratteristiche del periodo di Carnevale, come Colombina che piacciono molto e adatte a chi ama un look semplice.

Costumi di Carnevale per lei Amazon

Carnevale sta arrivando e per l’occasione sul noto e-commerce di Amazon si possono trovare tantissimi travestimenti per lei a buon prezzo. Se si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni relative al prodotto. A seguire, i migliori costumi di Carnevale per lei tra quelli più amati e con una breve descrizione.

1)Ovender costume Carnevale tuta

Un costume che si può indossare sia durante il periodo di Carnevale, ma anche in altre occasioni, quale Halloween o qualche festa in maschera. Un costume da pirata molto sensuale in cotone e poliestere a manica lunga con cappello gonna sfrangiata. Disponibile nei colori blu, verde, viola e rosso.

2)Costume Jasmine signora

Un travestimento che riporta al mondo arabo dato che raffigura Jasmine, la compagna di Aladin. Perfetto per Carnevale o feste a tema. Un costume classico ricco di dettagli con top e pantaloni in colore azzurro. Disponibile in cinque taglie diverse per andare incontro ai gusti e al fisico di ogni donna.

3)Boland Costume adulto

Un costume da indiana dalla taglia M di colore marrone. Un abito marrone che arriva fino alle ginocchia con frange sia nelle maniche che nella parte inferiore. Un vestito che calza molto e fatto con un tessuto di qualità. Adatto sia per il periodo di Carnevale, ma anche per una festa a tema indiano.

Oltre ai costumi di Carnevale per lei, anche i migliori travestimenti di coppia.