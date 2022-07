Costumi alla brasiliana:i trend del 2022

Tra poco si parte per le vacanze al mare e i costumi da bagno sono sicuramente un must da portare con sé e indossare sulla spiaggia. Sono tantissimi i modelli di costumi che si possono indossare, ma i costumi alla brasiliana sono il topo perché molto seducenti e perfetti per essere sexy e non passare inosservate.

Costumi alla brasiliana

Un must have dell’estate che si adatta a varie silhouette. I costumi alla brasiliana sono molto più coprenti rispetto a un tanga o un perizoma e sono indicati per quelle donne che vogliono osare. Sono costumi che permettono di valorizzare il fisico grazie alle loro linee armoniche e si presentano con uno slip molto sgambato.

Sono costumi adatti per chi vuole arrotondare il lato B e metterlo in mostra. Un modello molto carino e per nulla volgare, oltre a essere particolarmente versatile.

Si può acquistare con o senza la presenza dei laccetti, oppure con il pezzo di sopra a fascia, a balconcino, a triangolo, ecc. Basta trovare il modello maggiormente adatto in modo da sentirsi a proprio agio in spiaggia.

Come dice il nome di questo costume, arriva dal Brasile ed è indicato maggiormente alle donne con un lato B sodo che vogliono metterlo in mostra. Un costume adatto anche per coloro che hanno i fianchi larghi, un lato B particolarmente generoso o per le donne che hanno dei chili in più da smaltire sulle gambe.

Si tratta di modelli sgambati e dalla vita alta da abbinare in vari modi per creare diverse combinazioni di stili, colori, ma anche fantasie e modelli sempre diversi. Si può completare il look dei costumi alla brasiliana con parei e molto altro per creare un look perfetto per la spiaggia.

Costumi alla brasiliana: trend

Per questa estate è possibile sbizzarrirsi grazie ai tantissimi costumi alla brasiliana da indossare per non passare inosservate ed essere sempre alla moda. Si trovano vari modelli per soddisfare i bisogni e le esigenze di ogni donna: da modelli con ferretto o fascia passando per quelli a vita alta e interi oppure trendy e alla moda.

Le nuove tendenze dell’estate li presentano con slip sgambato e taglio a V in modo da far apparire le gambe ancora più lunghe oppure con ferretti nel tessuto glitter per brillare nelle giornate estive. Per coloro che vogliono sfoggiare uno stile anni Cinquanta, vi sono i modelli di costumi a vita alta senza bretelle dallo slip molto sgambato e in stampa fiorata molto colorata.

Le tendenze propongono anche costumi interi con scollo rotondo oppure a vita bassa con il top a triangolo e lo slip con i lacci regolabili in una fantasia floreale. Il bikini spopola tantissimo, anche tra i personaggi dello spettacolo, soprattutto in stampa animalier per essere ancora più seducenti e al top. Il marchio Guess propone dei costumi alla brasiliana con modello a triangolo e lavorazione a costine da abbinare allo slip a V che slancia i fianchi.

Per un look romantico anche in spiaggia, Yamamay propone un bikini alla brasiliana con volant da abbinare a un reggiseno push up e adatto per dare volume a un seno piccolo. I modelli cut out sono una delle tendenze di questi costumi alla brasiliana impreziositi da elementi in metallo dorato oppure si trovano nelle fantasie a righe.

Costumi alla brasiliana Amazon

Per trovare i migliori modelli di costumi non resta che cercarli su Amazon che li propone a vario prezzo. Se si clicca la foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica presenta i tre migliori costumi alla brasiliana tra i più desiderati e apprezzati dagli utenti.

1)Modaworld costume da bagno donna

Un modello di costume due pezzi alla brasiliana con push up imbottito e a vita alta con spalline sottili. Un modello molto sexy e adatto a donne dal fisico curvy. Si compone di un bikini intrecciato disponibile nei colori blu, cachi e marrone. Adatto per il mare, la piscina, ma anche a un party in spiaggia.

2)Shekini donne sexy nuovo

Un modello di bikini alla brasiliana con chiusura a gancio S che permette di mostrare ogni dettaglio del corpo. Realizzato in nylon e spandex. Aiuta a sentirsi alla moda ed è un modello molto elegante. Un bikini con reggiseno imbottito a triangolo che dona la giusta comodità e supporto al seno. Si trova nei colori blu e arancione.

3)Tuopuda costume da bagno donna brasiliana

Un bikini con push up imbottito a triangolo e a vita bassa. Un costume da bagno che attira l’attenzione e riflette l’eleganza femminile. Un bikini realizzato in poliammide ed elastan con fodera per garantire una vestibilità perfetta. Molto sexy e avvolge perfettamente i fianchi. Disponibile in tantissimi colori tra cui scegliere.

