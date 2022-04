Costumi da bagno interi: i trend estate 2022

Le belle giornate di questi giorni invogliano a scappare al mare per la prima nuotata e abbronzatura dell’anno. Tra le cose che non possono mancare in valigia vi sono sicuramente i costumi da bagno interi declinabili in vari modelli.

Qui una panoramica sulle tendenze proposte da alcuni dei migliori brandi e le offerte da non perdere sull’e-commerce di Amazon.

Costumi da bagno interi

Non è mai facile scegliere i costumi da bagno per la stagione estiva, anche perché si trovano talmente tanti modelli che si differenziano in base al fisico, lo stile, i colori, le forme, ecc. Ovviamente nella scelta ci sono delle caratteristiche, come il proprio fisico, che bisogna tenere in considerazione per scegliere il modello più adatto.

Chi ha delle forme sinuose e un seno prosperoso può puntare su un modello con coppe strutturate e spalline. Il costume intero è sicuramente il modello migliore da indossare perché permette di minimizzare le imperfezioni e nascondere i difetti. La cosa importante è scegliere un modello che sia comodo e che permetta di sentirsi a proprio agio.

I costumi da bagno interi sono da prediligere per le donne curvy dal momento che valorizzano le forme in modo da renderle omogenee e armoniose.

Chi ha un fisico più longilineo e snello puà puntare su diversi modelli per esaltare le proprie forme e la silhouette. Per le donne con un fisico a mela il costume intero è il modello a cui ambire.

A differenza di quanto si pensi, i costumi da bagno interi sono morbidi, comodi e soprattutto molto eleganti. Un costume intero con scollo profondo e dettagli dorati è la perfetta soluzione da indossare perché molto elegante e permette di mettere in risalto il décolleté. Si può anche giocare con i contrasti scegliendo tra forme e colori diversi.

Costumi da bagno interi: modelli

Quando si tratta di scegliere i costumi da bagno interi per la prossima stagione estiva, è molto importante dare una occhiata alle ultime tendenze che propongono sempre modelli diversi per il fisico di ogni donna. I brand lanciano le nuove linee tutto l’anno e tra i modelli di questa estate vi sono costumi colorati proposti da Zimmermann.

Ci sono poi modelli che ricordano lo stile degli anni Cinquanta e un po’ retrò. Si distinguono soprattutto per l’impronta vintage nei colori blu mare o verde prato. Altri modelli puntano su costumi da bagno intero dai tagli minimal, ma comunque sempre attuali. Zara propone costumi molto esuberanti con dettagli basic e femminili.

Il costume nero è sempre un classico da indossare, ma quest’anno si propone in un modello diverso con cut out e arricciature nel décolleté, con lo scollo a V e le spalline che è possibile regolare a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Il verde declinato in ogni sua sfumatura: dal verde prato al pistacchio sino alla salvia è il colore di tendenza dei costumi della prossima estate.

Ci sono poi modelli di costumi da bagno interi monospalla che si caratterizzano per drappeggio verticale sul petto e uno scollo asimmetrico in varie fantasie. Un modello adatto sia come body che costume. Sono disponibili in tante tonalità: dal classico nero al turchese o fucsia con stampe floreali oppure fantasie a righe, astratte, ecc.

Costumi da bagno interi Amazon

Per trovare offerte e promozioni sui costumi da bagno interi basta cercare sul sito di Amazon che li propone in vari modelli. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare le varie caratteristiche. La classifica qui sotto presenta i tre migliori modelli che sono tra i più scontati e gettonati dalle consumatrici dell’e-commerce.

1)Iris & Lily donna

Un costume da bagno contenitivo in poliammide ed elastan, elasticizzato e molto morbido che, come dice il nome, permette di contenere le forme. Ha una rete rinforzata in vita in modo da garantire un effetto ancora più modellante. Si possono regolare le spalline. Diverse le tonalità tra cui scegliere: blu, nero, rosso, verde. In vendita con lo sconto del 18%.

2)Misolin costume da bagno intero donna

Un modello cut out con push up imbottito che esalta il punto vita. Un costume elastico che non si deforma, anche grazie alla qualità del tessuto con cui è realizzato. Si asciuga rapidamente. Molto morbido e mantiene la forma anche dopo il nuoto. Disponibile fino alla taglia XL. Si trova nei colori nero, rosso, blu, verde e rosa. In vendita con il 9% di sconto.

3)Misolin costumi da bagno interi

Si distingue dal modello precedente della stessa marca perché presenta dei volant nello scollo a V. Presenta spalline regolabili e uno scollo a V molto profondo. In poliammide ed elastan. Morbido ed elastico. In vendita nei colori nero, blu scuro, rosso, verde e nel modello con fantasia a pois. Ha una ottima vestibilità e in offerta con il 3%.

Insieme ai costumi da bagno interi, anche i migliori modelli contenitivi per nascondere la pancia.