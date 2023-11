Cos’è un club tape e cosa nasconde il nuovo format di album di Elodie? La cantante continua a stupire i suoi fan e con soli sette brani ha deciso di regalare energia e libertà a tutti i suoi fan.

Red Light è il primo club tape di Elodie. Si tratta di un album di sette canzoni nato e pensato in ottica clubbing, come riportato da GQ. “Non è un mixtape e nemmeno un EP, sono sette brani da sentire a volume molto alto, ballando col bicchiere in mano” ha spiegato la cantante. Ascoltare questi brani è come vivere un’esperienza rilassante e coinvolgente nello stesso tempo, perché provocano delle reazioni che spingono a muoversi e a lasciarsi andare. Questo album, per Elodie, vuole essere un manifesto su come intende la musica e su come dovrebbero potersi vivere le donne nel 2023. Red Light è un progetto nato come un regalo ai fan, che si trasformerà in un momento ben preciso nella scaletta di ogni live dell’edizione autunnale dell’Elodie Show 2023. Inoltre, fa anche solidarietà e beneficienza in quanto sostiene (RED), l’organizzazione no-profit di Bono Vox e Bobby Shriver pensata per raccogliere fondi che aiutino a contrastare le crisi sanitarie globali. “Ci tenevo a fare un progetto che raccontasse la musica a cassa dritta, club, anche con un immaginario forte, cosa che utilizzo tanto perché l’immagine, come insegna la moda, è forte tanto quanto il messaggio” ha dichiarato Elodie.

Nel progetto, curato nell’estetica di tutta la parte visual dai Morelli Brothers, l’immagine è importante quanto la musica. “Mi piace l’idea di poter essere libera di esprimermi a 360° e di giocare, perché comunque sono una bambina cresciuta, come lo siamo tutti… Bisognerebbe ogni tanto ricordarselo, invece mi sembra che siamo sempre molto rigidi rispetto a una scelta libera” ha spiegato la cantante. “In questo momento storico soprattutto, mi sembrava proprio doveroso sfogarmi in questo senso. Sono sette brani tutti con un messaggio visivo molto forte, libero, cattivello e deciso anche musicalmente. Avevo bisogno di spingere un po’, voglio che il mio pubblico poi torni a casa dal live stanco, stremato, sfinito” ha aggiunto.

Elodie e il suo club tape: cosa si nasconde nella copertina di Milo Manara

Elodie è molto orgogliosa di aver ricevuto la cover del suo club tape da un Maestro del fumetto, ovvero Milo Manara. “L’ho corteggiato per anni, conosco il suo lavoro da quando ero giovanissima. Con la sua arte ho scoperto il corpo e anche la sessualità femminile, l’erotismo. Credo che questa cover sia forse uno dei regali più belli che mi siano mai stati fatti nella vita” ha dichiarato Elodie. “Rispetto alla foto che ha dato tanto scandalo, il maestro Manara ha semplicemente cambiato un dettaglio: pudica, coprivo i genitali ma lui ha deciso di togliere la mano da quella posizione e metterla, come gesto di forza, di fianco, perché il corpo femminile non dovrebbe suscitare ancora oggi questo scalpore” ha aggiunto, parlando della foto nuda pubblicata sui social network. “Lo scandalo è oggettificarlo, è impossessarsi del corpo femminile. Il corpo è mio, nostro e noi donne dovremmo sempre ricordarcelo perché purtroppo ancora oggi ne vediamo e ne sentiamo di tutti i colori dai telegiornali” ha spiegato la cantante, sottolineando che il corpo è manifesto e politica e lei si sente di manifestare di essere una donna libera, che ha una voce e che vuole esprimersi, anche con il suo corpo. “La vergogna dobbiamo provarla per i brutti pensieri che facciamo, non per come ci mostriamo. Meglio essere giudicati, perché significa che stiamo dalla parte del giusto” ha aggiunto Elodie.

