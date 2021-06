Con l’arrivo dell’estate e delle stagioni calde, bisogna trovare dei metodi che aiutino a combattere il caldo. Tra le tante soluzioni, i migliori sono i condizionatori portatili che danno sollievo alla casa rinfrescando ciascun ambiente. Qui si trova una carrellata dei migliori modelli e dei benefici.

Condizionatori portatili

Un alleato prezioso e importante per combattere il caldo. Prima di procedere all’acquisto dei condizionatori portatili, bisogna valutare una serie di caratteristiche molto importanti. Prima di tutto, bisogna considerare il volume dell’ambiente da rinfrescare in modo da capire se sia abbastanza grande oppure piccolo come un appartamento di un condominio.

Un altro fattore da considerare è sicuramente l’ingombro e il peso. Sono due fattori fondamentali ai fini dell’acquisto di questo modello: non deve essere troppo ingombrante e neanche eccessivamente pesante.

Meglio optare per un modello leggero che permetta di spostarlo e muoverlo da una stanza all’altra della casa senza particolari difficoltà e problemi.

Si trovano modelli di condizionatori portatili con pompa di calore che permettono di sfruttarlo tutto l’anno e non solo nelle giornate estive. In estate sono utili in quanto producono aria fredda e quindi rinfrescano l’ambiente, mentre in inverno aria calda. Ci sono modelli senza tubo che sono una sorta di ibrido tra il raffrescatore e il ventilatore ad acqua.

Sono prodotti che trattengono l’aria per generare un getto di aria che sia più fresco in grado di dare refrigerio e sollievo alla casa e all’ambiente di ogni stanza, in generale.

Hanno un costo decisamente inferiore, rispetto al modello precedente e consumano meno energia elettrica. Ci sono poi modelli molto silenziosi che non disturbano chi lavora o studia.

Condizionatori portatili: benefici

Per coloro che non necessitano di un modello di condizionatore da parete fisso, i condizionatori portatili si rivelano la soluzione ideale, anche per una serie di benefici che sono in grado di apportare. Come dice il nome del prodotto, si chiamano portatili proprio perché molto facile portarli da una stanza all’altra della casa per rinfrescare ogni ambiente.

Essendo portatili, non hanno bisogno di una unità esterna e quindi non richiedono l'intervento di un personale addetto per installarlo in casa. Un fattore fondamentale, soprattutto per coloro che vivono in condomini o che, per ragioni di spazio, non riescono ad apportare le necessarie modifiche.

Dispongono di rotelle in modo da facilitare lo spostamento da una stanza all’altra della casa. Dal momento che i condizionatori portatili hanno le rotelle non si ha bisogno di spostare anche il tubo esterno ogni volta. Hanno dimensioni ridotte e compatte, quindi perfetti per adattarsi a ogni stanza.

Sono molto silenziosi e gli ultimi modelli arrivano a 20 db, oltre a godere della modalità sleep in modo da non disturbare il riposo notturno. Hanno un basso consumo e permettono di gestire la potenza nel modo migliore possibile.

Condizionatori portatili: miglior modello

