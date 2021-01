Anche se è largamente diffusa questa idea, non è detto che chi non è alta di statura sia condannata a vita ad indossare solo determinate cose. Sono tanti i rimedi e le soluzioni efficaci che possono slanciare la figura, infatti basta qualche piccolo accorgimento e il gioco è fatto! Vediamo qui di seguito i consigli su come vestirsi per far sembrare le gambe più lunghe.

Come vestirsi per rendere le gambe più lunghe

Il segreto per slanciare qualsiasi silhouette e rendere così le gambe più lunghe è giocare con le proporzioni. Sembra facile a dirsi, ma in realtà ci vuole un po’ di tempo per imparare a valorizzarsi. Trovare le giuste dimensioni adatte a noi stesse, sentirci a nostro agio con qualsiasi capo da una mini gonna ad un pantalone della tuta, è un lungo percorso che ha inizio con l’accettarci.

Mettiamoci davanti allo specchio e guardiamo alle nostre imperfezioni: accettiamole, comprendiamole e cerchiamo di farcele piacere. Sembrerà una frase fatta, ma dovranno diventare i nostri punti di forza. Se ad esempio abbiamo qualche chilo in più all’altezza della pancia e dei fianchi, non dobbiamo per forza nasconderlo con tre taglie in più, perché otterremo l’effetto contrario. Possiamo lo stesso valorizzarci e indossare vestiti cool e anche scollati, stando attente a maschere i difetti.

Giocare con le proporzioni significa proprio questo: trovare la giusta via di mezzo, il perfetto equilibrio tra le forme e le dimensioni, in base al nostro tipo di fisicità e altezza. E come fare per slanciare le gambe? Vediamo qui di seguito tutti i consigli, i rimedi e i look da seguire:

Pantalone palazzo

Chi meglio del pantalone palazzo slancia la figura? Sceglietelo in colori neutri perché darà quel tocco chic e di eleganza che non guasta ad ogni vostro outfit. Perfetti per tutti i giorni e per le grandi occasioni, i pantaloni palazzo sono versatili ed estremamente stilosi. Si adattano ad ogni tipo di fisicità e valorizzano le silhouette, rendendo più snelle e slanciate le gambe, grazie anche alla loro vestibilità morbida. Volete un tocco ancora più particolare per il vostro look? Abbinate ai pantaloni una maxi cintura ton sur ton!

Gonna plissettata

Siete in cerca di un’alternativa al pantalone? Optate per una bella gonna lunga plissettata: vi slancerà la figura e renderà ogni vostro look più sofisticato. La potete abbinare sia con uno stile elegante con tacchi sia con uno più sportivo con sneakers. Un buon consiglio è di scegliere il monocolore: infatti, il ton sur ton ha questo magico potere di slanciare!

Maxi dress

Un altro trucchetto per rendere le vostre gambe più lunghe è optare per un maxi dress, dalle forme morbide e svasate. Non vi preoccupate se siete basse, potete lo stesso indossarlo, anche se arriva fino alla caviglia o rasente al piede. In commercio, ci sono tantissimi modelli che possono fare al caso vostro. Se invece non siete convinte della linea morbida e svasata, potete sceglierne uno più aderente, lungo fino al polpaccio. Anch’esso vi slancerà notevolmente, valorizzando e avvolgendo la vostra figura in modo delicato e stiloso.

Pantaloni a righe verticali

Se le righe orizzontali tendono ad allargare, invece quelle verticali tendono a slanciare. I pantaloni a righe verticali possono infatti aiutarvi se state cercando rimedi su come vestirsi per far sembrare le gambe più alte. Abbinateli a t-shirt e maglioni in tinta unita, perché i veri protagonisti sono loro e devono rimanere tali. Se invece abbinaste troppi colori insieme, otterreste l’effetto contrario. Completate il tutto con una giacca destrutturata che riprende i colori dei pantaloni.