Colorati, chic, super comodi perché già da soli sono un outfit completo: i completi coordinati sono il must have per la moda dell’estate 2021.

Completi coordinati estate 2021

Sono fashion, comodi, extra chic ed estremamente versatili: i completi coordinati sono assolutamente il capo che non può mancare nel guardaroba dell’estate 2021.

Oltre alla loro evidente bellezza, i set coordinati hanno anche un altro grande vantaggio: essendo composti da due pezzi, infatti, sono già da soli un outfit completo. Non resta altro da fare se non aggiungere accessori e calzature e il gioco è fatto.

Di fantasie ce ne sono a bizzeffe, dai colori più neutri ai toni pastello, dalle nuances accese alle fantasie floreali. Anche le combo sono davvero molte: blazer e bermuda, blazer e pantaloni, top e gonna, top e bermuda, blazer e gonna.

La scelta, insomma, è davvero ampia ed è praticamente impossibile non trovare il set combinato che calzi a pennello con il proprio fisico e la propria personalità.

Non c’è altro da fare se non lasciarsi ispirare dai look che seguono e darsi allo shopping in vista dell’estate. Ecco quindi alcuni bellissimi completi adatti ai portafogli di tutti.

Completi coordinati estate 2021: minimal

I completi coordinati sono perfetti per le occasioni eleganti, colloqui, esami, lauree e cerimonie.

In questi casi, la scelta più corretta è optare per set dai toni non troppo accesi e dalle fantasie monocolore o comunque sobrie. Ecco quindi qualche completo minimal da avere.

Innanzitutto, il brand per eccellenza di completi minimal e sobri: Mango. Il set è realizzato interamente in lino e con processo di produzione sostenibile. Il colore è un bellissimo beige, che si adatta perfettamente a qualsiasi occasione. Per un tocco glam, al di sotto del blazer, si può indossare un top o una camicia con colore a constrasto.

Stradivarius ha, nella sua collezione estiva 2021, questo completo super particolare. Color ceruleo, è formato da una maglia con cerniera centrale e maniche lunghe e da una gonna aderente ed elasticizzata con spacco laterale.

Per chi, invece, non riesce a fare a meno di avere uno stile proprio e unico anche per le occasioni più importanti, il set di Bershka in finta pelle lilla è l’ideale. Nella parte superiore è formato da una giacca-camicia con maniche a tre quarti, mentre nella parte inferiore ha dei pantaloni a vita media con tasche molto ampie.

Completi coordinati estate 2021: colore e leggerezza

Diciamolo, i set coordinati sono perfetti per andare al mare, in piscina, ma anche per una passeggiata in città nei pomeriggi assolati. A farla da padrone sono sicuramente i colori accesi e super estivi.

Bershka, per l’estate 2021 ha delle vere e proprie chicche da non perdere. Come questo set rosso acceso, formato da crop top e gonna svolazzante. Perfetto per un aperitivo, ma anche per una giornata al lago o al mare.

E che dire della bellezza della lavorazione all’uncinetto? Per non parlare della sfumatura arancione che richiama bellissimi tramonti. Il completo coordinato firmato Zara, formato da maglia a mezza manica e bermuda, non può assolutamente mancare nel guardaroba estivo.

Infine, un ritorno alla leggerezza e al romanticismo con il set total white di Pull and Bear. L’abbinamento perfetto? Con il denim. Il crop top assume le sembianze di una camicia dalle maniche lunghe, mentre la gonna è una super mini, che lascia le gambe al vento.

