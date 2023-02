Come ricevere più attenzioni dal proprio ragazzo?

Sentite di aver bisogno di più attenzioni da parte del vostro fidanzato? Ci sono diversi modi per riuscire a farglielo capire e ad ottenere ciò che desiderate, ma è importante farlo sempre con educazione e rispetto, senza diventare prepotenti e prendendo atto di come è strutturata la vostra relazione.

Ricevere più attenzioni dal proprio ragazzo: parlare apertamente

Quando iniziamo una relazione vorremmo che tutte le attenzioni dell’altra persona fossero rivolte a noi, ma non è sempre così. Esistono diversi consigli che possono seguire le donne che hanno bisogno di ricevere più attenzioni dal proprio ragazzo. Se vi sentite un po’ trascurate, potrebbe voler significare che siete voi ad avere bisogno di maggiori attenzioni e magari la persona che avete accanto non riesce a rendersene conto.

La cosa principale da fare è parlare. La comunicazione è fondamentale, anche se non è sempre facile dire all’altra persona che avete bisogno di qualcosa di più per soddisfare le vostre esigenze. Non sempre si ha bisogno di un vero e proprio piano, perché alcuni ragazzi hanno solo bisogno di sentirsi dire che devono dare più attenzioni. Secondo Psychology Today è molto importante che si dica la verità sui propri bisogno in una relazione.

Il dottor Firestone, in un articolo, ha elencato quattro modi per riuscire a parlare al proprio partner di quello di cui avete bisogno.

I consigli dell’esperto per parlare con il proprio partner sono:

Sapere quando lasciar andare le cose : non bisogna avere sempre l’ultima parola, ma è opportuno calmarsi e imparare a lasciar andare se è il caso. Bisogna parlare in modo diretto dei propri bisogni, ma senza aggredire l’altra persona;

: non bisogna avere sempre l’ultima parola, ma è opportuno calmarsi e imparare a lasciar andare se è il caso. Bisogna parlare in modo diretto dei propri bisogni, ma senza aggredire l’altra persona; Rimanere vulnerabili : quando si parla delle proprie esigenze è importante farlo in modo onesto, senza diventare assillanti o lamentose. Dovete rimanere vulnerabili e parlare con il vostro cuore. Cercate di non sentirvi in colpa;

: quando si parla delle proprie esigenze è importante farlo in modo onesto, senza diventare assillanti o lamentose. Dovete rimanere vulnerabili e parlare con il vostro cuore. Cercate di non sentirvi in colpa; Non fare la vittima : parlate onestamente ma non abbiate l’aspettativa che gli uomini riescano a leggere nella vostra mente. Non fate le vittime e mettete da parte i comportamenti passivo-aggressivi;

: parlate onestamente ma non abbiate l’aspettativa che gli uomini riescano a leggere nella vostra mente. Non fate le vittime e mettete da parte i comportamenti passivo-aggressivi; Evitare di dare colpe: cercate di non lamentarvi troppo e di non dare tutta la colpa al vostro compagno, ma cercate di discutere su quello che va bene nella relazione.

Come ricevere più attenzioni dal proprio ragazzo?

Ci sono tanti modi per far capire al vostro ragazzo che avete bisogno di qualche attenzione in più. Tra questi:

Ringraziarlo quando fa ciò di cui avete bisogno : il rinforzo positivo può realmente fare i miracoli, perché fa capire al vostro partner cosa apprezzate di lui, un po’ come si dovrebbe fare con i bambini;

: il rinforzo positivo può realmente fare i miracoli, perché fa capire al vostro partner cosa apprezzate di lui, un po’ come si dovrebbe fare con i bambini; Chiedetegli di farsi sentire più spesso : se specificate quali attenzioni desiderate sarà tutto più facile. Gli uomini non sempre capiscono cosa desiderate, per cui dovrete essere più dirette e spiegare in modo corretto ciò di cui avete bisogno;

: se specificate quali attenzioni desiderate sarà tutto più facile. Gli uomini non sempre capiscono cosa desiderate, per cui dovrete essere più dirette e spiegare in modo corretto ciò di cui avete bisogno; Date anche voi più attenzioni : mostrare ciò di cui abbiamo bisogno facendo la stessa cosa può essere d’aiuto. Cercate di dare più attenzioni al vostro ragazzo, potrebbe capire che ne avete bisogno anche voi;

: mostrare ciò di cui abbiamo bisogno facendo la stessa cosa può essere d’aiuto. Cercate di dare più attenzioni al vostro ragazzo, potrebbe capire che ne avete bisogno anche voi; Cercate di essere più aperte e oneste : è importante essere oneste con la persona che amate, dicendo chiaramente cosa desiderate, in modo sincero, evitando di girarci troppo intorno;

: è importante essere oneste con la persona che amate, dicendo chiaramente cosa desiderate, in modo sincero, evitando di girarci troppo intorno; Chiedetegli di trascorrere più tempo insieme : cercate di chiedere apertamente di trascorrere più tempo insieme, magari organizzate qualche sorpresa, una vacanza per due, qualcosa da fare insieme, magari scegliendo qualcosa che piace a lui, in modo che capisca che è il caso di fare anche qualcosa che piaccia a voi;

: cercate di chiedere apertamente di trascorrere più tempo insieme, magari organizzate qualche sorpresa, una vacanza per due, qualcosa da fare insieme, magari scegliendo qualcosa che piace a lui, in modo che capisca che è il caso di fare anche qualcosa che piaccia a voi; Chiedetegli se i suoi bisogni vengono soddisfatti : un modo per aprire la discussione su ciò che entrambi desiderate, per riuscire a fargli capire che avete bisogno di maggiori attenzioni;

: un modo per aprire la discussione su ciò che entrambi desiderate, per riuscire a fargli capire che avete bisogno di maggiori attenzioni; Siate sexy e fatelo ingelosire: questa sicuramente non è una delle strategie migliori, ma potrebbe comunque funzionare. Scatenare un po’ di gelosia e stuzzicare un po’ il partner potrebbe dare alcuni frutti;

La cosa fondamentale è sempre essere sinceri, parlando dei vostri bisogni ma anche dei suoi. Non bisogna mai essere prepotenti, ma solo onesti e aperti verso l’altra persona. Assecondando i suoi bisogni, sicuramente avrete la possibilità di pretendere di più, di farglielo capire e di ottenere le attenzioni che meritate.