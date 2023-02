7 donne e un mistero è un film italiano che sta ottenendo un successo incredibile a livello mondiale. Una commedia con atmosfere gialle, di Alessandro Genovesi, che è diventata il film non inglese più visto su Netflix.

7 donne e un mistero: la trama

7 donne e un mistero è ufficialmente il film non inglese più visto su Netflix. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere gialle, prodotta in Italia e realizzata nel 2021. La regia è di Alessandro Genovesi e le protagoniste principali sono Margherita e Susanna, interpretate rispettivamente da Margherita Buy e Diana Del Bufalo. Le riprese si sono svolte soprattutto a Roma e in alcune zone limitrofe nel Lazio. La produzione è della Wildside in collaborazione con Warner Bros e Netflix.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo 7 Women and a Murder. Ambientato nell’Italia degli anni ’30, racconta le ore concitate dopo l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, al centro di un particolare gruppo di donne. Susanna, la figlia devota, torna da Milano e trova una nuova domestica, Maria, ad aprirle il portone. Non è la sola sorpresa di quel Natale, ma la seconda è decisamente molto più brutta. Il padre di famiglia, Marcello, è riverso sul letto con un coltello piantato sulla schiena.

Arriva il resto della famiglia, composto da Margherita, la neo vedova non proprio entusiasta del marito, Caterina, la secondogenita ribelle, la zia Agostina, zitella platonicamente innamorata del cognato, la suocera Rachele, ubriacona e spilorcia.

Queste donne si riuniscono nel cordoglio e nel sospetto, iniziando un gioco di accuse e di bugie. Arriva anche Caterina, l’amante di una vita di Marcello, a completare il quadretto. Ma chi ha ucciso l’uomo di casa? Prima di riuscire a scoprirlo verranno rivelati molti segreti, nella consapevolezza che tutte quelle donne potrebbero avere un motivo per ucciderlo. Come in ogni famiglia cinematografica che si rispetti, queste sette donne scopriranno che ci sono dei segreti che non sono mai stati svelati, tra colpi di scena e sospetti che iniziano a crescere e diventare sempre più grandi, facendo spesso pensare di aver capito chi è realmente l’assassino. Ci saranno moltissimi colpi di scena nel corso del film, soprattutto inerenti ad inconfessabili segreti che potrebbero diventare validi moventi per l’omicidio. Sul finale ci sarà un colpo di scena che spiazzerà completamente gli spettatori, con conseguenze decisamente imprevedibili.

7 donne e un mistero: il cast

7 donne e un mistero è un film davvero molto appassionante, ricco di misteri da svelare, indagini da seguire e colpi di scena del tutto inaspettati. Le sette donne della vita della vittima si troveranno a dover convivere momentaneamente per capire chi potrebbe aver ucciso l’imprenditore. Una convivenza non semplice, soprattutto a causa dei tanti segreti da cui sono tormentate.

Il cast del film 7 donne e un mistero è composto da: