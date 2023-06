Il make up nude è un autentico must, ideale per sfoggiare un aspetto naturale e luminoso a qualsiasi età. Perfetto per un uso quotidiano, consente di dare il giusto valore al viso anche in occasioni speciali. Realizzarlo per godersi una bellezza assolutamente naturale non è complesso e si può replicare facilmente anche da sole seguendo regole e consigli offerti dai make up artist, inseriti nell’utile guida che vi proponiamo.

Come realizzare un trucco nude impeccabile per un look naturale

Il nude look resta saldo fra le tendenze evergreen in tema di makeup. L’idea di valorizzare la bellezza naturale, affidandosi a un make up invisibile, si conferma quale tradizione irrinunciabile nel mondo della bellezza.

Ideale per coprire le imperfezioni, il trucco nude in realtà si sviluppa per valorizzare ed esaltare i tratti del viso.

Perfetto per dare luce a un volto un po’ spento, o per rendere giustizia anche a una pelle matura, il make up nude si presta per illuminare ogni tipologia di pelle, regalando un aspetto fresco e giovane nel quotidiano, giorno dopo giorno, così come nelle occasioni speciali.

Protagonista indiscussa di questo make up è sicuramente la luce, che garantisce alle labbra di risultare più corpose grazie all’appropriato uso dei gloss, allo sguardo di amplificarsi potendo contare su un prodotto come il mascara, l’immancabile cosmetico di cui conoscere l’ampia varietà su www.loreal-paris.it/makeup-occhi/mascara.

Il make up nude, apprezzato dalle celebrities, è facilmente replicabile anche da sole, restando comodamente davanti allo specchio di casa. Per un buon risultato è importante affidarsi a prodotti di qualità, che riescono ad armonizzare perfettamente l’incarnato facendo risaltare i colori naturali di qualsiasi viso, e celando i difetti così come i segni del tempo, le discromie della pelle e le borse sotto gli occhi.

Passo dopo passo ecco la guida per realizzare un nude make up assolutamente naturale

Per scelte raffinate e naturali è bene lasciarsi tentare dagli ombretti color pesca, dall’uso di matite rosa antico e, soprattutto, evitare soluzioni che appesantiscono gli occhi.

Il trucco nude deve conferire un risultato curato e raffinato, da realizzarsi passo dopo passo. Ecco tutti gli spunti di un’utile guida, che mette in sequenza gli interventi base.