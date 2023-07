Come realizzare bracciali con perline

I braccialetti sono accessori estivi tra i più diffusi e ricercati dalle donne, ma non solo. Oltre a trovarli in negozio possono anche essere realizzati a casa con materiali semplici, colorati e con tanta fantasia oltre che manualità.

Carini da vedere e divertenti da realizzare, i braccialetti “home-made” sono economici oltre che semplici da realizzare. Quelli fatti in casa possono essere di vario genere, con perline, fili, bottoni, ciondolini e tanti materiali personalizzabili e unici.

In commercio, in merceria oppure presso negozi come i grandi magazzini si può trovare tutto l’occorrente per la realizzazione in casa. Con una spesa davvero irrisoria si possono creare pezzi inimitabili e unici. Scopriamo insieme come realizzare braccialetti fai da te.

Quali materiali si possono utilizzare?

Il materiale più gettonato per la realizzazione di braccialetti home-made sono senza dubbio le perline, che possono essere acquistate online, nei negozi oppure riutilizzate prendendole da vecchie borse che non si utilizzano più, ad esempio oppure da un maglione vecchio. Le perline sono facilmente recuperabili e consentono di realizzare braccialetti davvero graziosi.

Una valida alternativa potrebbe anche essere quella di acquistare le perline online all’ingrosso, a prezzi davvero convenienti. Ci sono tantissime idee da cui partire per la creazione di braccialetti unici e personalizzabili anche con fili di cotone, da intrecciare o a cui si possono aggiungere perline colorate o ciondoli. Per fortuna oggi la rete ci offre la possibilità di trovare video tutorial pensati per i principianti che vogliono cimentarsi nel fai da te ma anche per i più esperti che si trovano al corto di idee.

Bracciali fai da te: alcune idee su come realizzarli

Basta raccogliere vecchie collane, pietre dure, ciondoli, perline, bottoni e fili, riunire un po’ le idee e passare alla realizzazione di deliziosi braccialetti home-made. I braccialetti possono essere realizzati in casa, senza dovere ricorrere necessariamente a materiali troppo costosi.

Ad esempio con dei bottoni che avanzano si possono creare dei braccialetti molto carini. Si legano i bottoni a un cordino di cotone colorato, a cui si possono aggiungere anche delle perline. Basta un po’ di manualità e di fantasia per giocare con i fili. In alcuni tutorial viene suggerito anche l’utilizzo di dadi e rondelle di scarto per ottenere un risultato inimitabile oltre che cool.

Se non trovi in casa del filo per realizzare il tuo braccialetto personalizzato puoi usare il filo degli auricolari. Può sembrare un’idea al quanto bizzarra, ma in realtà tante sono le idee che prevedono l’uso di questi fili e un po’ di manualità.

Sicuramente in casa tutti noi abbiamo vecchi oggetti inutilizzati che non indossiamo più. Vecchie magliette, maglioni oppure borse con applicazioni possono essere un buon punto di partenza per recuperare dettagli che possono tornare utili nella creazione di braccialetti colorati.

Il consiglio degli esperti è quello di acquistare eventualmente perline di varie dimensioni, colori e di qualità, da inserire su un filo elastico che sia resistente. Rivolgiti a mercerie o negozi di ingrosso ben forniti e lasciati consigliare se hai qualche dubbio per la scelta dei materiali.