In estate i capelli devono essere protetti da raggi UV. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli su come proteggere i capelli durante la stagione estiva.

Come proteggere i capelli in estate: 7 consigli utili

L’estate è finalmente arrivata ma, oltre alla nostra pelle, anche i capelli hanno bisogno della giusta protezione. I raggi UV, l’aria di mare, la salsedine, il vento, il cloro, sono tutti nemici per la salute dei capelli. Dopo i tre mesi estivi i nostri capelli risultano molto più secchi, sfibrati e fanno più fatica a crescere. Molte di noi infatti a fine estate corrono dal parrucchiere per tagliare i capelli, poiché soprattutto sulle punte tendono a essere molto rovinati dopo tre mesi di caldo. Ma tranquille, coi giusti accorgimenti e la giusta cura è possibile far sì che i nostri capelli non si rovinino. Vediamo insieme 7 consigli utili su come proteggere i capelli in estate:

Stop a trattamenti schiarenti: fondamentale è cercare di non stressare troppo i capelli durante la stagione estiva, quindi sarebbe meglio evitare i trattamenti schiarenti e colorazioni, soprattutto prima di partire per il mare, perché esse possono indebolire fortemente il capello. Scegliere il taglio giusto: altra cosa fondamentale è scegliere un taglio che non richieda troppa piega, in poche parole meno si usano phon e piastra e meglio è. Per quanto invece riguarda l’acconciatura, se si vuole legare i capelli optare sempre per code morbide, evitare quindi code troppo strette e larghe. Usare cappelli o foulard: per evitare l’esposizione diretta dei capelli ai raggi UV meglio coprirli con un cappello, possibilmente di paglia, o con un foulard. Nutrire la chioma: molto importante è nutrire la chioma. Usare la maschera se si hanno già i capelli danneggiati, il balsamo invece è adatto a tutti i capelli, ma è preferibile utilizzarlo sui capelli medio lunghi. Fare la doccia: dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina ricordatevi sempre di sciacquare i capelli, l’acqua dolce infatti eliminerà il sale e il cloro, che tendono a sfibrare e inaridire i capelli. Usare uno shampoo delicato: in estate è consigliato utilizzare uno shampoo delicato, senza parabeni, SLES e SLS, in modo che non sia aggressivo sul cuoio capelluto. Il lavaggio frequente invece non è un problema, non rovina i capelli. Usare il doposole per capelli: come si fa abitualmente con la pelle, è importante utilizzare anche un doposole per i capelli, soprattutto se si è al mare. Meglio se si usa anche uno spray protettivo.

I prodotti migliori per proteggere i capelli in estate

Di seguito alcuni prodotti molto validi al fine di proteggere i capelli durante la stagione estiva: