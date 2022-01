Così come noi ci concediamo qualche attimo di relax, anche i nostri capelli hanno bisogno di essere coccolati con una routine interamente dedicata a loro, che agisca nutrendoli in profondità e li protegga dagli agenti esterni e anche dalle temperature basse della stagione invernale, per un risultato lucente, morbido e soprattutto per un aspetto più sano.

Ecco quindi alcune maschere fai da te da provare subito!

Maschere per capelli fai da te

Lo sappiamo, in commercio esistono tantissimi prodotti dedicati alla cura e alla bellezza della nostra chioma, ma è la natura la nostra prima vera alleata ed è a lei che dobbiamo affidarci, soprattutto se vogliamo fare del bene anche all’ambiente, evitando gli sprechi e rinunciando all’acquisto di ulteriori prodotti che andranno ad aggiungersi ad altri rifiuti una volta terminati.

Tantssimi ingredienti si possono già trovare nelle nostre dispense, altri invece possiamo reperirli nei supermercati (meglio ancora se specializzati in prodotti bio) e nelle erboristerie. Di seguito vi proponiamo tutte le maschere fai da te realizzate con ingredienti facilmente reperibili anche durante la stagione fredda.

Le maschere per capelli disidratati e fragili

Come la nostra pelle e il nostro organismo, anche i nostri capelli hanno bisogno di costante idratazione. I capelli in questo stato infatti appaiono secchi, spenti e tendenti al crespo. Non proprio l’immagine della salute insomma! La maschera per capelli fai da te più adatta in questo caso è quella che come ingrediente principale ha una banana matura, accompagnata da un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e uno di miele. Una volta mescolati tutti gli ingredienti dovrete applicarli sulle lunghezze per poi lasciare riposare il tutto per almeno una decina di minuti prima dello shampoo.

Per i capelli più fragili invece, la maschera più adatta è una dall’azione rinvigorente. Anche in questo caso gli ingredienti sono davvero pochi e facilissimi da reperire: un limone e due cucchiaini di olio di ricino. Una volta formato il composto con questi due ingredienti dovrete tenerlo in posa per almeno 15 minuti prima di lavare via tutto con il vostro shampoo abituale.

Le maschere per i capelli grassi

Alcune maschere fai da te sono ottime per i capelli grassi e anche in questo caso basterà scegliere con cura gli elementi da miscelare. Una maschera molto interessante per esempio è quella composta da zenzero e mele. Per realizzarla dovrete frullare insieme la radice di zenzero mondata e una mela, successivamente dovrete prendere una ciotolina e versarvi il composto all’interno per poi aggiungere tre cucchiai di aloe vera e due di miele. Se lo desiderate potete anche unirvi anche qualche goccia di olio essenziale. Una volta in posa, la maschera agirà in 40 minuti.

Tra gli amici naturali dei capelli grassi c’è il bicarbonato di sodio. È infatti un buon sebo regolatore e aiuta a eliminare il prurito causato dalla presenza della forfora. Per realizzare una maschera con questo ingrediente unitelo al limone e all’aloe vera. In alternativa, se non avete a disposizione l’aloe potrete anche usare una miscela formata solamente dal limone e dal bicarbonato.