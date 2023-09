Scopriamo insieme quali sono le cause della labbra secche e screpolate e come prendersene cura in vista dei primi freddi.

Come prendersi cura delle labbra secche e screpolate: le cause

I primi freddi sono alle porte, l’autunno è ormai iniziato e l’estate è ormai un ricordo lontano. Nella stagione più fredda capita spesso di avere le labbra secche, irritate e screpolate. Si tratta di un disturbo molto comune, soprattutto durante le stagioni con temperature estreme, è anche molto fastidioso. Nonostante questo è possibile gestirlo in modo abbastanza semplice, cercando di riuscire a prevenire i problema o risolvere gli episodi più violenti. Le labbra non contengono ghiandole sebacee come le altre parti della pelle, per cui sono più soggette a seccarsi e screpolarsi, in quanto non sono ricoperte del sottile strato di sebo che trattiene l’umidità. Si tratta comunque di un problema che si manifesta solo in alcuni soggetti e non in altri. I fattori di rischio sono le temperature estreme, sia caldo che freddo, la ridotta umidità dell’aria, l’esposizione al sole, l’abitudine a leccarsi o mordersi le labbra, la disidratazione e a volte anche l’assunzione di alcuni farmaci. Il problema è sicuramente molto fastidioso, ma fortunatamente ci sono diversi rimedi utili per contrastarlo.

Come prendersi cura delle labbra secche e screpolate in attesa dei primi freddi

Esistono diversi rimedi molto utili per prendersi cura delle labbra secche e screpolate in attesa dei primi freddi. Uno di questi è l’uso regolare di un burro-cacao, che ha una funzione sia preventiva che da trattamento. Esistono tante formulazioni, ma una volta individuato quello più adatto si può sicuramente riuscire ad ottenere un ottimo effetto. Con il freddo quasi tutti indossano una sciarpa. Alzandola sopra le labbra si può cercare di ripararle dall’esposizione al freddo. Nella stagione calda, invece, è opportuno usare un fattore di protezione solare pari ad almeno 30. In tutte le stagioni è consigliato bere quotidianamente abbondanti quantità d’acqua e consumare frutta e verdura per prevenire la disidratazione, inoltre è importante evitare di bagnare le labbra con la saliva, perché potrebbe portare ad un peggioramento del disturbo. Ricordatevi, inoltre, di non rimuovere l’eventuale pelle secca che si forma sulle labbra screpolate e di usare un umidificatore in casa. Seguendo questi piccoli accorgimenti si può cercare di prevenire il disturbo, andando a prendersi costantemente cura delle proprie labbra, in vista della stagione fredda. Non è detto che siano sempre efficaci, perché ci sono persone che sono evidentemente più soggette a questo disturbo. Sicuramente, però, una buona cura delle labbra è importante per non soffrire di questo disturbo. È molto importante cercare anche di contrastare al massimo la disidratazione, che potrebbe peggiorare notevolmente questo problema. Bere acqua è importante per la propria salute e il proprio benessere, compreso quello delle labbra.

