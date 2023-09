Sauna facciale e pulizia del viso: quali sono i benefici del vapore, per la bellezza della nostra pelle? Se volete saperlo anche voi, scopriamolo insieme in un interessante articolo. Parleremo dei benefici del vapore sulla pelle, ma anche delle diverse tecniche che si possono attuare, per ottenere l’effetto della sauna facciale.

Sauna facciale per la pulizia del viso: i benefici del vapore

La sauna facciale, sfruttando la forza delicata del vapore, sa apportare importanti benefici per la nostra pelle. In salone, come a casa, la pulizia del viso più profonda non sarebbe la stessa, senza il passaggio approfondito del vapore sull’epidermide. Ma quali sono i vantaggi principali, visibili fin da subito, per sfruttare i benefici della sauna facciale per la pulizia del viso? Vediamone un breve elenco.

Azione purificante: questo è sicuramente, il promo vantaggio che si potrà osservare, dopo un ben bagno di vapore. Il calore, infatti, dilaterà i pori della pelle, e questo facilita la rimozione di punti neri ed altre impurità, rimaste intrappolate nella pelle.

Azione detossinante: la pelle, proprio grazie al delicato effetto del vapore, viene anche liberata non solo da batteri, ma anche da eventuali tossine che potrebbero essersi depositate sull'epidermide a causa di smog ed inquinamento.

Pulizia delicata: Al contrario delle tecniche di scrub meccaniche, di certo quelle che prevedono l'uso del vapore sono più delicate sulla pelle, e non lasciano segni.

Maggiore ossigenazione: Quando la pelle viene pulita e liberata dalle scorie, la circolazione migliora, e ne beneficiano colore e luminosità.

Prevenzione delle imperfezioni: La maggior parte delle imperfezioni sulla nostra pelle, provengono da una pulizia non corretta. Se la pulizia è profondamente detersa, invece, le imperfezioni sono minimizzate.

Azione antietà: L'incarnato tutto, risulta più tonico e rinvigorito.

Aiuto contro il raffreddore: Un bagno di vapore, specialmente se si utilizzano degli olii aromatici alla menta o all'eucalipto, può essere un vero toccasana anche contro il raffreddore.

Il bello, è che esistono tantissimi modi per sfruttare il vapore prodotto da una sauna facciale, che si tratti di rimedi casalinghi o da prenotare in centro estetico. Vediamo dunque quali sono i principali.

Sauna facciale: fai da te, casalinga o da centro SPA?

Sapevate che esistono molti modi di sfruttare il vapore per la salute e per la bellezza della pelle? Vediamone insieme le principali tipologie.

Sauna facciale SPA: Da prenotare in centro estetico, o anche in centro benessere, il bagno di vapore viene sempre incluso in un percorso di bellezza e salute della pelle del viso, composto di molti step, essenziali per un risultato da vera SPA. Si potrebbe incominciare con una detersione leggera, e con una maschera di preparazione. In seguito, si potrebbe passare alla sauna facciale vera e propria, con tanto di olii essenziali. Infine, un buon esfoliante, potrebbe aiutare a rimuovere cellule morte e sebo, restituendo una pelle luminosa e rinnovata.

Sauna facciale casalinga: In vendita in molti store che propongano beauty devices, e anche su Amazon. La sauna facciale da replicare a casa propria, è sicuramente più piccola e meno potente rispetto a quella delle SPA, ma può comunque essere davvero risolutiva, al fine di ottenere un buon rinnovamento cellulare. Molto consigliata, l'applicazione di un detergente per pulire prima la pelle, e di una maschera all'argilla subito dopo l'applicazione del vapore.

@majlifeblogs Face #Sauna at Home? #FacialSteamer #TiktokShop #MajLifeShares2022 #affordable ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono – moshimo sound design

Sauna faccia fai da te: Se al momento non disponiamo di denaro e tempo da spendere in SPA o in acquisti beauty, il consiglio potrebbe essere quello di crearsi la propria sauna facciale, per beneficiare ugualmente del vapore. Basterà munirsi dunque di una pentola alta, piena d’acqua. Facendo bollire l’acqua, si otterrà certamente del vapore. A questo punto, avvicinando il viso alla pentola, cerchiamo di coprire la testa con un panno pulito, in cotone o in lino. Questo gesto renderà più potente il vapore che sale dalla pentola.

Vi è piaciuto questo approfondimento sull’importanza del vapore per la nostra bellezza? Non vi resta che trovare la vostra versione di sauna facciale preferita!