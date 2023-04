Come ottenere l’henné rosso sui capelli castani: consigli utili

All’interno di questo articolo vedremo alcuni consigli su come applicare l’henné rosso sui capelli castani e quali risultati si possono ottenere.

L’henné rosso sui capelli castani

Innanzitutto diamo una definizione a henné. L’henné è una polvere colorante naturale che si ricava dalle foglie e dai rami della Lawsonia Inermis, un arbusto spinoso ricco di lawsone, ovvero un pigmento arancio-rosso molto intenso. Fin dall’antichità l’henné veniva usato per colorare i capelli, inoltre c’è da dire che questo tipo di colorazione naturale è ricca di sostanze che nutrono i capelli, oltre a lucidarli e a dare benefici anche alla cute. L’henné rosso è anche utile se si vogliono coprire i capelli bianchi.

L’henné rosso, che il protagonista di questo articolo, è in grado di regalare alla chioma riflessi diversi, a seconda del colore naturale dei capelli. L’henné rosso è indicato soprattutto per chi ha i capelli castano scuro e vuole ottenere delle sfumature di un rosso intenso, cioè il rosso tiziano. Inoltre è possibile utilizzare un henné rosso rinforzato, ovvero costituito non solamente dalle foglie della Lawsonia Inermis, ma anche da altre sostanze funzionali. Con un henné rosso rinforzato si possono ottenere risultati diversi rispetto all’henné normale. Per esempio, in base al prodotto acquistato, l’henné rosso rinforzato sui capelli di colore castano medio scuro è in grado di regalare un riflesso color rosso mogano ma in alcuni casi anche un riflesso rosso molto intenso.

Henné rosso sui capelli castani: come fare

Se avete i capelli castani scuri l’henné rosso è un’ottima soluzione per accendere la chioma con riflessi color rosso mogano. L’azione non sarà schiarente ma coprente, in grado quindi di nascondere anche eventuali capelli bianchi. Se invece avete i capelli di un castano medio chiaro utilizzando l’henné rosso otterrete una chioma dai riflessi ramati.

Ma, come si applica l’henné?

Mettere una crema o dell’olio vicino all’attaccatura dei capelli, sulla fronte e sul collo, in modo che se l’henné dovesse finire in quelle zone non finisca col colorare la pelle.

Usare un paio di guanti aderenti, per evitare che l’henné vi macchi le mani, in particolare le unghie.

Tenere pronta la pellicola da cucina che vi servirà alla fine dell’applicazione dell’henné.

da cucina che vi servirà alla fine dell’applicazione dell’henné. L’henné si può applicare sia con un pennello sia con la mano , l’importante è partire sempre dalla radice per arrivare alla punte.

, l’importante è partire sempre dalla radice per arrivare alla punte. Mettersi a testa in giù sul lavandino in modo da riuscire ad applicare l’henné al meglio sulle radici.

Quando l’henné è stato applicato su tutta la chioma bisogna massaggiare per bene tutti i capelli.

Fare infine uno chignon al centro della testa poiché l’henné pesa e, dopo aver pulito fronte, orecchie e collo da eventuali rimasugli di henné, bisogna avvolgere lo chignon nella pellicola preparata precedentemente. Molto importante che non ci sia nessuna parte della chioma esposta all’aria, altrimenti l’henné si secca e non colora più.

poiché l’henné pesa e, dopo aver pulito fronte, orecchie e collo da eventuali rimasugli di henné, bisogna avvolgere lo chignon nella pellicola preparata precedentemente. Molto importante che non ci sia nessuna parte della chioma esposta all’aria, altrimenti l’henné si secca e non colora più. Attendere in posa almeno 30 minuti, un pò di più se avete anche i capelli bianchi da coprire, dopo di che bisogna togliere la pellicola e sciacquare i capelli, massaggiandoli per bene.

In linea di massima i riflessi ottenuti grazie all’applicazione dell’henné rosso durano circa sei settimane.