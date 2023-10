Come limare le unghie a mandorla e realizzare la forma più amata dalle italiane? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come limare le unghie a mandorla: 5 consigli per realizzare la forma più amata dalle italiane

Le unghie a mandorla sono la forma più amata dalle italiane e sono anche la forma più antica della storia della ricostruzione delle unghie. Non è la forma naturale dell’unghia ma a oggi è la più elegante e la più richiesta in assoluto. Le unghie a mandorla sono caratterizzate da una punta appuntita e stretta che si allarga in maniera graduale alla base dell’unghia e che assomiglia proprio alla forma delle mandorle. Questo tipo di unghia offre infinite possibilità di nail art, a seconda dell’occasione o della stagione. Ma, come fare per limare le unghie a mandorla? Vediamo insieme 5 consigli utili:

Avere le unghie lunghe: per realizzare le unghie a mandorla è infatti fondamentale partire da un unghia già lunga, poiché man mano che si va a limarla l’unghia diventerà sempre più corta. In media si può iniziare a limare quando l’unghia ha raggiunto la lunghezza di 2 o 3 centimetri. Preparare le unghie: prima di procedere con la limatura è importante preparare le unghie, ovvero pulirle con un solvente per smalto per eliminare lo smalto stesso e rimuovere le cuticole. Ricordarsi prima di immergere le dita in acqua calda per qualche minuto in modo da ammorbidire le cuticole stesse. Acquistare una lima che sia di buona qualità: fondamentale al fine di riuscire a dare la forma a mandorla alle unghie. Limare le unghie: iniziare dai lati dell’unghia con movimenti dolci e regolari fino a ottenere una forma tondeggiante con una leggera punta. Dopo di che bisogna inclinare leggermente la lima verso il centro dell’unghia in modo da realizzare la forma a mandorla. Uniformità: durante la limatura delle unghie è molto importante controllare che alla fine tutte le unghie abbiano non solo la stessa forma ma anche la stessa lunghezza.

Unghie e mandorla: come prendersene cura

Dopo essere riuscite a realizzare le unghie a mandorla, è fondamentale sapersene prendere cura, affinché possano durare. Vediamo insieme alcuni accorgimenti:

Evitare di utilizzare la lima poiché potrebbe andare non solo a indebolire ma anche a danneggiare le unghie.

poiché potrebbe andare non solo a indebolire ma anche a danneggiare le unghie. Mantenere le eventuali cuticole ben idratate e spingerle delicatamente indietro utilizzando o un bastoncino di legno o uno spingi cuticole. Evitare di tagliarle perché potrebbero causare infezioni o irritazioni.

e spingerle delicatamente indietro utilizzando o un bastoncino di legno o uno spingi cuticole. Evitare di tagliarle perché potrebbero causare infezioni o irritazioni. Durante i lavori manuale o le pulizie domestiche, è importante proteggere le unghie al fine di evitare la rottura o il danneggiamento. Perciò è consigliabile l ‘utilizzo di guanti .

. Applicare regolarmente uno smalto rinforzante al fine di mantenere le unghie forti e resistenti.

al fine di mantenere le unghie forti e resistenti. Molto importante mantenere una corretta igiene delle unghie, lavandole regolarmente e utilizzando creme al fine di idratarle.

Seguendo questi piccoli accorgimenti le vostre unghie a mandorla potranno durare molto di più. Sul web potete trovare tantissimi esempi di nail art per le unghie a mandorla.

